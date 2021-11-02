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Суд в Страсбурге начал рассмотрение жалобы Януковича против Украины

Вторник, 2 ноября 2021, 15:40
фото gettyimages

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу бывшего президента Украины Виктора Януковича, который жалуется, что украинские суды и правоохранители относились пристрастны к нему.

Об этом говорится в опубликованной 2 ноября коммуникации суда по поводу процесса, находящейся в распоряжении "Европейской правды".

Жалоба Виктора Януковича была подана еще 9 октября 2015 года. Осенью 2021 года суд начал рассмотрение и обратился к украинскому правительству с просьбой в письменном виде прокомментировать обстоятельства дела.

В частности, Виктор Янукович жалуется, что украинские органы власти не провели эффективное расследование того, что он называет покушениями на него.

Речь идет о событиях после подписания соглашения 21 февраля, когда неустановленные лица пытались насильно задержать автомобили, входившие в состав его кортежа, направлявшегося в сторону Харькова.

Кортеж прошел через Киевскую, Черкасскую, Полтавскую и Харьковскую области и проехал через пять блокпостов. На первых трех блокпостах были предприняты попытки заблокировать автомобиль, а на последних двух блокпостах машины были обстреляны, заявляет Янукович.

Янукович также утверждает, что в тот же день на блокпосту близ Умани неизвестные открыли огонь по транспортным средствам, входившим в состав двигавшегося в направлении Крыма кортежа.

Самого Виктора Януковича не было в автомобилях, однако он считает, что это было покушение на него, и Украина его должным образом не расследовала.

Кроме того, Виктор Янукович жалуется, что расследование дел в Украине против него слишком длительное. Он считает, что поскольку уголовное расследование против него было проведено заочно, то оно не было ни независимым, ни беспристрастным.

Заявления украинских чиновников против него Виктор Янукович называет нарушением презумпции невиновности.

Темы: ЯнуковичЕСПЧУкраина
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