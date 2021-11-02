Словакия обязалась поддержать вступление Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Словакии Зузана Чапутова подписали совместное заявление о поддержке вступления Украины в ЕС.

Подписание состоялось на полях климатического саммита в Глазго, сообщает "Европейская правда".

"Словакия стала еще одним государством ЕС, с которым подписана Декларация о признании европейской перспективы Украины. Обсудили с Зузаной Чапутовой поддержку членства Украины в НАТО и ЕС, взаимодействие в энергетической сфере и безопасность на Донбассе", - говорится в заявлении офиса президента в Twitter.

Ранее четыре страны ЕС подписали декларации о признании европейской перспективы Украины - Литва, Латвия, Эстония и Польша.

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