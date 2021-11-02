Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Словакия обязалась поддержать вступление Украины в ЕС

Вторник, 2 ноября 2021, 16:25
Владимир Зеленский и Зузана Чапутова после подписания совместного заявления, фото: Twitter Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Словакии Зузана Чапутова подписали совместное заявление о поддержке вступления Украины в ЕС.

Подписание состоялось на полях климатического саммита в Глазго, сообщает "Европейская правда".

"Словакия стала еще одним государством ЕС, с которым подписана Декларация о признании европейской перспективы Украины. Обсудили с Зузаной Чапутовой поддержку членства Украины в НАТО и ЕС, взаимодействие в энергетической сфере и безопасность на Донбассе", - говорится в заявлении офиса президента в Twitter.

Ранее четыре страны ЕС подписали декларации о признании европейской перспективы Украины - ЛитваЛатвия, Эстония и Польша

Читайте также: Евростратегия Зеленского: как Украина планирует бороться за вступление в ЕС

Темы: СловакияУкраинаевроинтеграцияЕС
powered by lun.ua
Главное сегодня

Лига Чемпионов: "Шахтер" поборолся, но проиграл в Мадриде

Саакашвили не будет помилован – президент Грузии

Наихудший этап пандемии Covid может закончиться в 2022 году – ученые

фотоСБУ назвала манипуляциями обвинения Семенченко

Рада готовится назначить 4 министров в четверг

фото, обновленоВ разбившемся в России самолете погибли двое украинцев – МИД

Все новости...
Словакия
Пес премьера Греции прервал его пресс-конференцию с главой правительства Словакии
Киев хочет открыть новые пункты пропуска с Польшей и Словакией, но есть нюансы
Генпрокурор Словакии закрыл дела о коррупции против экс-главы спецслужбы и одного из олигархов
Последние новости
01:04
фотоВ Киеве горит ресторан
00:37
Контингент российских войск на украинской границе увеличится зимой – Минобороны
23:46
Министр энергетики борется в суде с Киевоблгазсбытом
23:16
В Голливуде требуют запретить использование на съемках настоящего оружия
23:00
Главное из зарубежья: новые ограничения в ЕС, украинская вакцина, обещания от США
22:48
Саакашвили потерял 10% веса, у него учащенное сердцебиение – врач
22:25
Таран: Важно иметь возможность воевать с НАТО еще до вступления в Альянс
22:02
Новости экономики: увольнение министров, обыски в налоговой, новый зам Ермака
21:39
Лига Чемпионов: "Шахтер" поборолся, но проиграл в Мадриде
21:27
Нидерланды больше не будут использовать вакцину AstraZeneca
Все новости...