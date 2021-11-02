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В Офисе президента отвергли обвинения в лоббировании кандидатов в КС

Вторник, 2 ноября 2021, 15:49
В Офисе президента отвергли обвинения в лоббировании кандидатов в КС
Фото с официального сайта КС ccu.gov.ua

Офис президента отрицает, что лоббирует кандидатов на должность судей Конституционного Суда Украины по квоте президента.

Источник: ответ директората по вопросам информационной политики Офиса президента Украины на запрос "Радио Свобода"

Дословно: "Офис президента Украины не располагает информацией о лоббировании должностными лицами Офиса назначений отдельных кандидатов на должность судей Конституционного Суда Украины и информации об объявлении нового конкурса на должности судей Конституционного Суда Украины".

Детали: Ранее аналитики Фонда DEJURE, Центра противодействия коррупции и Автомайдана анализировали кандидатов в судьи КС и утверждали, что заместитель главы Офиса президента Олег Татаров лично лоббирует на должности судей Конституционного Суда Елизавету Евграфову и Николая Погорецкого.

Также они подвергали сомнению законность конкурса в КС, назвав неконституционной отмену указов о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина.

На вопрос, будет ли объявлен новый конкурс, если Большая палата Верховного суда подтвердит решение суда первой инстанции, признавшего незаконным указ президента об "отмене" назначения судей КС Касминина и Тупицкого, и о дальнейших шагах реформирования КС, в Офисе главы государства, по сути, не ответили.

Этому предшествовало:

  • В октябре ряд общественных организаций – в частности, Фонд DEJURE, Центр противодействия коррупции, Автомайдан, Центр политико-правовых реформ – выразили сомнение в законности конкурса на должности судей Конституционного суда, которых назначает президент, и заявили о лоббизме двух кандидатов со стороны Олега Татарова.
  • 21 октября глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин описал, как проходят собеседования с кандидатами на судью КС, указав на их неосведомленность или недобропорядочность.
  • К этапу собеседований на судью КС, которые стартовали 18 октября, было допущено 18 кандидатов.

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Темы: Офис президентаКСТатаров
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