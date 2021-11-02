Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Офисе президента отвергли обвинения в лоббировании кандидатов в КС

Вторник, 2 ноября 2021, 16:49
Фото с официального сайта КС ccu.gov.ua

Офис президента отрицает, что лоббирует кандидатов на должность судей Конституционного Суда Украины по квоте президента.

Источник: ответ директората по вопросам информационной политики Офиса президента Украины на запрос "Радио Свобода"

Дословно: "Офис президента Украины не располагает информацией о лоббировании должностными лицами Офиса назначений отдельных кандидатов на должность судей Конституционного Суда Украины и информации об объявлении нового конкурса на должности судей Конституционного Суда Украины".

Детали: Ранее аналитики Фонда DEJURE, Центра противодействия коррупции и Автомайдана анализировали кандидатов в судьи КС и утверждали, что заместитель главы Офиса президента Олег Татаров лично лоббирует на должности судей Конституционного Суда Елизавету Евграфову и Николая Погорецкого.

Также они подвергали сомнению законность конкурса в КС, назвав неконституционной отмену указов о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина.

На вопрос, будет ли объявлен новый конкурс, если Большая палата Верховного суда подтвердит решение суда первой инстанции, признавшего незаконным указ президента об "отмене" назначения судей КС Касминина и Тупицкого, и о дальнейших шагах реформирования КС, в Офисе главы государства, по сути, не ответили.

Этому предшествовало:

  • В октябре ряд общественных организаций – в частности, Фонд DEJURE, Центр противодействия коррупции, Автомайдан, Центр политико-правовых реформ – выразили сомнение в законности конкурса на должности судей Конституционного суда, которых назначает президент, и заявили о лоббизме двух кандидатов со стороны Олега Татарова.
  • 21 октября глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин описал, как проходят собеседования с кандидатами на судью КС, указав на их неосведомленность или недобропорядочность.
  • К этапу собеседований на судью КС, которые стартовали 18 октября, было допущено 18 кандидатов.

Читайте также: Кто собирается в Конституционный Суд по квоте президента

Темы: Офис президентаКСТатаров
powered by lun.ua
Главное сегодня

Лига Чемпионов: "Шахтер" поборолся, но проиграл в Мадриде

Саакашвили не будет помилован – президент Грузии

Наихудший этап пандемии Covid может закончиться в 2022 году – ученые

фотоСБУ назвала манипуляциями обвинения Семенченко

Рада готовится назначить 4 министров в четверг

фото, обновленоВ разбившемся в России самолете погибли двое украинцев – МИД

Все новости...
Офис президента
НАПК проверяет замглаву ОП на конфликт интересов
"Переговорщик" Фирташа, которого объявляли в розыск, посещал Офис Зеленского - "Схемы"
Нападение на дом Жовквы: подозреваемых арестовали с возможностью залога
Последние новости
01:04
фотоВ Киеве горит ресторан
00:37
Контингент российских войск на украинской границе увеличится зимой – Минобороны
23:46
Министр энергетики борется в суде с Киевоблгазсбытом
23:16
В Голливуде требуют запретить использование на съемках настоящего оружия
23:00
Главное из зарубежья: новые ограничения в ЕС, украинская вакцина, обещания от США
22:48
Саакашвили потерял 10% веса, у него учащенное сердцебиение – врач
22:25
Таран: Важно иметь возможность воевать с НАТО еще до вступления в Альянс
22:02
Новости экономики: увольнение министров, обыски в налоговой, новый зам Ермака
21:39
Лига Чемпионов: "Шахтер" поборолся, но проиграл в Мадриде
21:27
Нидерланды больше не будут использовать вакцину AstraZeneca
Все новости...