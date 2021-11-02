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Нового лидера партии Меркель выберут через три месяца

Вторник, 2 ноября 2021, 17:10
АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ФОТО: SHUTTERSTOCK

Немецкий Христианско-демократический союз изберет нового лидера вместо Армина Лашета в конце января 2022 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Spiegel со ссылкой на свои источники.

По данным издания, руководство партии на встрече во вторник договорилось, что нового лидера партии изберут на партийном съезде в Ганновере 21-22 января.

Срок проведения выборов был предметом длительного спора. Христианские демократы из федеральных земель Саар и Северный Рейн-Вестфалия призвали провести их как можно скорее. Местные выборы в этих землях должны пройти весной 2022 года.

Однако более поздняя дата оставляет больше времени для опроса членов партии. Результат опроса не будет обязательным для партийного съезда, но маловероятно, чтобы его делегаты просто проигнорировали.

Пока что ни один из политиков официально не заявил о выдвижении своей кандидатуры на должность главы ХДС.

Одним из наиболее вероятных претендентов считается бывший руководитель депутатской группы Фридрих Мерц. Бывший министр окружающей среды Норберт Реттген несколько раз выражал свои амбиции. Среди других кандидатур СМИ называют министра здравоохранения Йенс Шпана и лидер парламентской группы Ральфа Бринкгауса.

Как известно, после исторического поражения на парламентских выборах 26 сентября 2021 года ХДС решил избрать полностью новый состав своего руководства.

Нынешний лидер партии Армин Лашет уже ушел с поста премьера земли Северный Рейн-Вестфалия, его cменил Генрик Вюст.

Темы: МеркельГермания
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