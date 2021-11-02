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Ярош заявил, что идет в советники главы ВСУ с "конкретными проектами"

Вторник, 2 ноября 2021, 18:37
Дмитрий Ярош, фото: "Милитарный портал"

Бывший лидер "Правого сектора", командующий "Украинской добровольческой армией" Дмитрий Ярош заявил, что у него уже есть конкретные проекты для реализации на должности советника главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Источник: Ярош в эфире проекта Радио Свобода – Донбасс.Реалии.

Прямая речь: "Есть уже конкретные проекты, в том числе мной предложенные главнокомандующему, у него, соответственно, есть определенные планы. Это и привлечение добровольческого потенциала к деятельности Вооруженных сил Украины, это и работа с молодежью украинской, там много всяких аспектов. Я только сегодня первый день, хоть приказ был еще 20 октября, но мне еще нужно в курс дел войти. Но работы очень много, я уверен, что мы ее сделаем".

Детали: Комментируя возможную реакцию России на свое назначение и возможные обострения на линии фронта, Ярош отметил, что нарушения режима тишины происходят и сейчас.

"Каждый день российские террористические войска наносят удары, каждый день гибнут наши ребята или получают ранения, контузии, боевые травмы. И (притягивать – ред.) назначение Яроша советником – это смешно просто. Но не исключено, что россияне будут об этом говорить, кричать", – предположил он.

Ярош напомнил, что он до сих пор возглавляет добровольческий украинский корпус "Правый сектор".

"Я находился на разных должностях в разных формированиях, у меня в подчинении прошло около 10 тысяч человек. Соответственно, когда была эскалация весной, подавляющее большинство этих людей готово стать в строй, опять же, добробатов, Вооруженных сил и так далее. Сейчас очень важно это все подытожить, организовать, направить. Я и сейчас являюсь командующим ДУК, я оттуда никуда не девался, просто мы об этом не так много говорили, но при этом всем делали то, что от нас нужно для защиты нашей государственности", - сказал Дмитрий Ярош.

Предыстория: Во вторник Ярош сообщил в Facebook, что стал советником главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.

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Темы: ЯрошВооруженные силыармия
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