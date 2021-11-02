Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ярош заявил, что идет в советники главы ВСУ с "конкретными проектами"

Вторник, 2 ноября 2021, 17:37
Ярош заявил, что идет в советники главы ВСУ с конкретными проектами
Дмитрий Ярош, фото: "Милитарный портал"

Бывший лидер "Правого сектора", командующий "Украинской добровольческой армией" Дмитрий Ярош заявил, что у него уже есть конкретные проекты для реализации на должности советника главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Источник: Ярош в эфире проекта Радио Свобода – Донбасс.Реалии.

Прямая речь: "Есть уже конкретные проекты, в том числе мной предложенные главнокомандующему, у него, соответственно, есть определенные планы. Это и привлечение добровольческого потенциала к деятельности Вооруженных сил Украины, это и работа с молодежью украинской, там много всяких аспектов. Я только сегодня первый день, хоть приказ был еще 20 октября, но мне еще нужно в курс дел войти. Но работы очень много, я уверен, что мы ее сделаем".

Детали: Комментируя возможную реакцию России на свое назначение и возможные обострения на линии фронта, Ярош отметил, что нарушения режима тишины происходят и сейчас.

"Каждый день российские террористические войска наносят удары, каждый день гибнут наши ребята или получают ранения, контузии, боевые травмы. И (притягивать – ред.) назначение Яроша советником – это смешно просто. Но не исключено, что россияне будут об этом говорить, кричать", – предположил он.

Ярош напомнил, что он до сих пор возглавляет добровольческий украинский корпус "Правый сектор".

"Я находился на разных должностях в разных формированиях, у меня в подчинении прошло около 10 тысяч человек. Соответственно, когда была эскалация весной, подавляющее большинство этих людей готово стать в строй, опять же, добробатов, Вооруженных сил и так далее. Сейчас очень важно это все подытожить, организовать, направить. Я и сейчас являюсь командующим ДУК, я оттуда никуда не девался, просто мы об этом не так много говорили, но при этом всем делали то, что от нас нужно для защиты нашей государственности", - сказал Дмитрий Ярош.

Предыстория: Во вторник Ярош сообщил в Facebook, что стал советником главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.

Читайте также интервью Дмитрий Ярош: Путин может умереть в любой момент

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЯрошВооруженные силыармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Ярош
Через 6 лет после задержания ФСБ заявила, что разоблачила украинского "топ-шпиона" с "визиткой Яроша"
Генштаб не сознается о роли Яроша. Тот проинспектировал свою добровольческую армию
Ярош призвал собратьев быть наготове
Последние новости
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
16:16
Вышел трейлер биографической драмы "Другой Франко"
16:16
Икра, игристое вино и конфеты: на какие продукты растет спрос перед Новым годом
16:06
Главнокомандующий ВСУ о планах России: Все делаем, чтобы адекватно реагировать
16:02
Залужный намекнул, что в 2024 году война будет отличаться технологически
15:59
Цена войны: в Минфине назвали расходы на безопасность и оборону за 11 месяцев года
Все новости...
Реклама: