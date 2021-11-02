Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Мобильный ковид-госпиталь в Херсонской области заполнен почти на 50%

Вторник, 2 ноября 2021, 18:53
фото Юнисеф via Минздрав

Мобильный госпиталь Государственной службы чрезвычайных ситуаций для больных Covid-19 в Каховке Херсонской области за несколько дней заполнился почти наполовину.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Сейчас там находится 56 больных коронавирусной болезнью. Из них в кислородной поддержке нуждаются 42 госпитализированных. Большинство пациентов (54) не были вакцинированы против коронавируса.

 

В общей сложности госпиталь может принять 120 пациентов.

Дословно Минздрав: "Развертывание мобильного госпиталя – пример того, что медицинская система имеет предел, когда больницы уже не способны принимать всех больных, нуждающихся в стационарной помощи.

Это вынужденный шаг, который необходим, чтобы спасти жизнь и здоровье наших граждан.

Именно поэтому Минздрав в очередной раз призывает записаться на прививку и защитить себя и близких от Covid-19".

 

Что предшествовало: В субботу 30 октября в Каховке Херсонской области заработал мобильный госпиталь ГСЧС для больных Covid-19 из 35 палаток.

Украинская правда
Темы: коронавирускарантинХерсонская областьМинздрав
powered by lun.ua
Главное сегодня

Аваков рассказал, как СНБО вводил санкции: Папки за 5 минут до заседания и никаких доказательств

фото В Польше показали белорусских пограничников с инструментом для резки металлического забора

видео В Лавре митрополит Павел с "братьями" поскандалил с журналистами

фотоПутин и Лукашенко закрепили свой союз декретом

фотоУ водителя впервые забрали машину за неуплаченные штрафы

Арахамия назвал "антивакцинаторов" в Раде

Все новости...
коронавирус
Рада планирует усилить ответственность за подделку справок о вакцинации
В Раде собрали подписи за еще одно внеочередное заседание
Украина на втором месте в Европе по количеству умерших на 100 тыс. населения за две недели – КШЭ
Последние новости
23:21
Новости экономики: новые министры, ВВП, накопительная пенсия
23:10
В Латвии будут выплачиваться компенсации в случае осложнений после вакцинации от COVID-19
23:05
Аваков: Я сказал Зеленскому – правильно мне идти в отставку, а вам искать другие решения
22:25
Делегация Европарламента приехала на Тайвань, Китай угрожает ЕС последствиями
22:21
В системе "Prozorro.Продажи" в октябре зарегистрировали 300 земельных аукционов
22:00
Аваков рассказал, как СНБО вводил санкции: Папки за 5 минут до заседания и никаких доказательств
21:43
Лига Конференций: "Заря" одержала вторую победу и имеет шанс на выход из группы
21:18
Кулеба приветствовал флагман 6-го флота США в Черном море: дополнительные 18 400 тонн дипломатии
21:07
Новости 4 ноября: новые назначения в Кабмине, Лерос и Зеленский
21:01
Россия остановила транзит энергетического угля в Украине
Все новости...