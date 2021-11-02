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Мобильный ковид-госпиталь в Херсонской области заполнен почти на 50%

Вторник, 2 ноября 2021, 17:53
Мобильный ковид-госпиталь в Херсонской области заполнен почти на 50%
фото Юнисеф via Минздрав

Мобильный госпиталь Государственной службы чрезвычайных ситуаций для больных Covid-19 в Каховке Херсонской области за несколько дней заполнился почти наполовину.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Сейчас там находится 56 больных коронавирусной болезнью. Из них в кислородной поддержке нуждаются 42 госпитализированных. Большинство пациентов (54) не были вакцинированы против коронавируса.

 

В общей сложности госпиталь может принять 120 пациентов.

Дословно Минздрав: "Развертывание мобильного госпиталя – пример того, что медицинская система имеет предел, когда больницы уже не способны принимать всех больных, нуждающихся в стационарной помощи.

Это вынужденный шаг, который необходим, чтобы спасти жизнь и здоровье наших граждан.

Именно поэтому Минздрав в очередной раз призывает записаться на прививку и защитить себя и близких от Covid-19".

 

Что предшествовало: В субботу 30 октября в Каховке Херсонской области заработал мобильный госпиталь ГСЧС для больных Covid-19 из 35 палаток.

Украинская правда

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Темы: коронавирускарантинХерсонская областьМинздрав
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