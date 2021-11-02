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Рада оперативно рассмотрит отставку пятерых министров

Вторник, 2 ноября 2021, 19:15
иллюстративное фото заседания парламента с сайта ВР

Верховная Рада рассмотрит ряд кадровых изменений в Кабинете министров на пленарном заседании в среду 3 ноября.

Источник: представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Телеграмм

Детали: В частности, по словам Мельничука, 3 ноября во время пленарного заседания, Верховная Рада рассмотрит правительственные кадровые вопросы, а именно:

- об увольнении Романа Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов;

- об увольнении Алексея Любченко с должности первого вице-премьера – министра экономики;

- об увольнении Алексея Резникова с должности вице-премьер-министра – министра по реинтеграции временно оккупированных территорий;

- об увольнении Олега Урусского с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности;

- об увольнении Андрея Тарана с должности министра обороны.

Почему это важно: Еще с лета во властных коридорах муссировалась тема перестановок в правительстве Дениса Шмыгаля. Рассматривались разные варианты кадровых ротаций. "Слуга народа" определилась с кандидатами "на выход" в конце октября.

Предыстория:

  • 1 ноября Алексей Резников подал заявление об увольнении с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по собственному желанию.
  • В тот же день фракция "Слуга народа" поддержала выдвижение нардепки Ирины Верещук на должность вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, а Алексея Резникова – на министра обороны.
  • Также сами подали в отставку вице-премьер и министр по стратегическим отраслям промышленности Олег Урусский (1 ноября), министр экономики Алексей Любченко (2 ноября), министр обороны Андрей Таран (2 ноября).

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Украинская правда
Темы: Кабинет министровотставкаВерховная Рада
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