Рада оперативно рассмотрит отставку пятерых министров
Верховная Рада рассмотрит ряд кадровых изменений в Кабинете министров на пленарном заседании в среду 3 ноября.
Источник: представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Телеграмм
Детали: В частности, по словам Мельничука, 3 ноября во время пленарного заседания, Верховная Рада рассмотрит правительственные кадровые вопросы, а именно:
- об увольнении Романа Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов;
- об увольнении Алексея Любченко с должности первого вице-премьера – министра экономики;
- об увольнении Алексея Резникова с должности вице-премьер-министра – министра по реинтеграции временно оккупированных территорий;
- об увольнении Олега Урусского с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности;
- об увольнении Андрея Тарана с должности министра обороны.
Почему это важно: Еще с лета во властных коридорах муссировалась тема перестановок в правительстве Дениса Шмыгаля. Рассматривались разные варианты кадровых ротаций. "Слуга народа" определилась с кандидатами "на выход" в конце октября.
Предыстория:
- 1 ноября Алексей Резников подал заявление об увольнении с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по собственному желанию.
- В тот же день фракция "Слуга народа" поддержала выдвижение нардепки Ирины Верещук на должность вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, а Алексея Резникова – на министра обороны.
- Также сами подали в отставку вице-премьер и министр по стратегическим отраслям промышленности Олег Урусский (1 ноября), министр экономики Алексей Любченко (2 ноября), министр обороны Андрей Таран (2 ноября).
Читайте также: Кабмин с несколькими переменными. Кого Зеленский выгонит из правительства