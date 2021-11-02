Защищал родную землю с первых лет войны: 2 ноября на Донбассе погиб воин-штурмовик

В результате обстрела оккупантов 2 ноября в зоне проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Сергей Елисеев.

Источник: сообщение на Facebook-странице бригады

Дословно: "Со скорбью сообщаем о тяжелой потере в нашей бригаде. Во время обстрела наших позиций в результате ранений несовместимых с жизнью погиб воин одного из горно-штурмовых батальонов Сергей Елисеев.

Он был честным, открытым и жизнерадостным мужчиной. Защищал родную землю в рядах Вооруженных Сил с первых лет войны. Без Сергея сами остались жена и сын".

Детали: Руководство бригады и личный состав выразили искренние соболезнования родным, друзьям, близким и товарищам.

Что предшествовало: Пресс-центр штаба ООС сообщил, что с начала суток 2 ноября российско-оккупационные войска 4 раза открывали огонь в зоне проведения операции Объединенных сил: один украинский военнослужащий погиб.