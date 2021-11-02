Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Командующий ОС объяснил, как и когда на передовой открывают ответный огонь

Вторник, 2 ноября 2021, 22:43

Относительно правил, соблюдаемых украинскими военными на передовой в зоне ООС, командующий Объединенными силами Александр Павлюк уверяет: ответный огонь открывается именно в случаях необходимости сохранить жизнь.

Источник: Павлюк в интервью американскому журналисту Нолану Питерсону в рамках "Миссии Восток" Украинского центра безопасности и сотрудничества

Детали: Павлюк объясняет, что у каждого подразделения сил ООС есть право применять оружие самостоятельно по решению командира на месте, когда несет угрозу человеческим жизням или потере, соответственно, положения.

Прямая речь: "Основа – это человеческая жизнь. Почему ответа меньше, потому что очень много идет выстрелов прямо в никуда. То есть стреляют, чтобы стрелять.

На такую ​​ситуацию мы не реагируем, и к этому уже спокойно относятся. Командиры на местах холодно оценивают ситуацию и если есть угроза, они отвечают, чтобы эту угрозу нивелировать. Нет угрозы – нет целесообразности тратить боеприпасы.

Также много ситуаций, когда враг специально провоцирующим огнем хочет заставить нас стрелять в ответ чтобы подставить наших военных под огонь своих снайперов. Это также анализируют командиры, понимают где какой огонь, несет он угрозу или нет, и какая на этот огонь должна быть реакция.

Это полностью профессионализм наших военных, которые уже спокойно, хладнокровно реагируют на каждый обстрел, никогда не поддаются панике и отвечают реально, когда это необходимо".

Украинская правда
Темы: ООСвойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Рада назначила вице-премьерку экономики

Верещук сделали министром

Минкульт внес российского юмориста Галкина в "черный" список

фотоТкаченко требует объяснений от СБУ, как украинский актер попал в черные списки

В Киеве от Covid умер 8-летний мальчик, среди умерших – ни одного вакцинированного

фотоЛерос с трибуны показал средний палец Зеленскому, теперь это рассмотрит комитет

Все новости...
ООС
Защищал родную землю с первых лет войны: 2 ноября на Донбассе погиб воин-штурмовик
Четыре обстрела и погибший на Донбассе: силы ООС усмиряли оккупантов ответным огнем
Военные из Швеции посетили Авдеевку
Последние новости
14:44
Вице-премьер Верещук о реинтеграции Донбасса: Нужна мягкая сила
14:39
Образовательный омбудсмен призвал не вытаскивать деньги из "родительских карманов" на нужды школ
14:37
Регулятор допустил к обращению в Украине акции Nike, Pfizer и PayPal
14:24
Британия первой в мире одобрила таблетки от коронавируса
14:21
УЗ повысит железнодорожникам зарплату на 10%
14:11
На новом канале ОПЗЖ хвалят Медведчука и критикуют вакцины: Нацсовет назначил проверку
14:10
Главой аппарата Рады назначили бывшего "смотрящего" за Разумковым
14:06
У Зеленского не комментируют поведение Лероса, который "полностью себя дискредитировал"
13:58
Рада назначила вице-премьерку экономики
13:55
фотоКлиматические активисты заблокировали три важные улицы в центре Лондона
Все новости...