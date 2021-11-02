Командующий ОС объяснил, как и когда на передовой открывают ответный огонь

Относительно правил, соблюдаемых украинскими военными на передовой в зоне ООС, командующий Объединенными силами Александр Павлюк уверяет: ответный огонь открывается именно в случаях необходимости сохранить жизнь.

Источник: Павлюк в интервью американскому журналисту Нолану Питерсону в рамках "Миссии Восток" Украинского центра безопасности и сотрудничества

Детали: Павлюк объясняет, что у каждого подразделения сил ООС есть право применять оружие самостоятельно по решению командира на месте, когда несет угрозу человеческим жизням или потере, соответственно, положения.

Прямая речь: "Основа – это человеческая жизнь. Почему ответа меньше, потому что очень много идет выстрелов прямо в никуда. То есть стреляют, чтобы стрелять.

На такую ​​ситуацию мы не реагируем, и к этому уже спокойно относятся. Командиры на местах холодно оценивают ситуацию и если есть угроза, они отвечают, чтобы эту угрозу нивелировать. Нет угрозы – нет целесообразности тратить боеприпасы.

Также много ситуаций, когда враг специально провоцирующим огнем хочет заставить нас стрелять в ответ чтобы подставить наших военных под огонь своих снайперов. Это также анализируют командиры, понимают где какой огонь, несет он угрозу или нет, и какая на этот огонь должна быть реакция.

Это полностью профессионализм наших военных, которые уже спокойно, хладнокровно реагируют на каждый обстрел, никогда не поддаются панике и отвечают реально, когда это необходимо".