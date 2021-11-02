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Байден раскритиковал Китай и Россию за отсутствие на COP26

Вторник, 2 ноября 2021, 23:45
Байден раскритиковал Китай и Россию за отсутствие на COP26
Ian Forsyth/Getty Images

Президент США Джо Байден подверг критике президентов Китая и России – Си Цзиньпина и Владимира Путина – за то, что они не были на климатическом саммите COP26 в Глазго.

Источник: BBC

Детали: Байден сказал, что климат - это "гигантская проблема", и Китай "ушел", добавив, что "то же с Россией и Путиным".

По словам Байдена, "тот факт, что Китай пытается отстоять новую роль в мире как мирового лидера, по понятным причинам – не проявляется". Байден назвал отсутствие Си Цзиньпина "большой ошибкой". Он сказал то же самое о Путине, заявив, что дикая местность в России горит, а российский президент "хранит молчание" на этот счет.

BBС пишет, что в то же время и Россия, и Китай направили делегации. Уточняется, что на конференции в Глазго собралось более 120 лидеров.

Китай является крупнейшим в мире источником выбросов углекислого газа. За ним – США. Россия занимает пятое место после ЕС и Индии.

Что предшествовало: 31 октября Байден обвинил Россию и Китай в разочаровании уровнем преданности лидеров G20 в борьбе с изменением климата.

Знать больше: Главный климатический саммит COP26: почему это важно и итоги первого дня

Напомним:

  • 26COP (COP - Conference of the Parties) длится с 31 октября по 12 ноября в шотландском городе Глазго.
  • СОР26 называют решающей для борьбы с климатическими изменениями.

Темы: климатБайденКитайРосcия
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