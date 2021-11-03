COVID: Украина — третья в мире по смертности после России и США

За сутки 1 ноября в мире обнаружили 383 198 новых COVID-больных.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в США – 59 288 случаев, в России – 39 008, в Британии – 33 865.

Кроме того, в Турции – 29796 заражений, в Украине – 19455. По этому показателю Украина третья в Европе.

6 798 человек в мире умерли от коронавируса. Украина по количеству смертей (700) третья в мире и вторая в Европе.

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Напомним: 1 ноября в Украине госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 3 188 человек, выздоровели 12 639 человек.