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Число погибших в обвале здания в Лагосе достигло 16

Среда, 3 ноября 2021, 05:41
Число погибших в обвале здания в Лагосе достигло 16
PIUS UTOMI EKPEI/AFP via Getty Images

Число погибших в обвале здания в нигерийском Лагосе возросло до 16.

Источник: Reuters

Детали: Девять человек нашли живыми.

Количество людей, заблокированных завалом, неизвестно. Как уточняется, интервью с рабочими показали, что на момент обрушения здания на месте находилось до 40 человек, что гораздо меньше, чем начальная цифра в 100 человек, указанная свидетелями.

Правительство штата Лагос заявило, что приостановило работу своего главного архитектора на неопределенный срок и приступило к независимому расследованию причин обвала того, что должно было стать жилым домом высокого класса.

Предыстория: 2 ноября в  престижном районе Икои в Лагосе обрушился недостроенный 22-этажный жилой дом. Он был частью комплекса 360 Degrees Towers, предназначенного для размещения роскошных квартир, таунхаусов и пентхаусов.

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Темы: Африка
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