Число погибших в обвале здания в Лагосе достигло 16

Число погибших в обвале здания в нигерийском Лагосе возросло до 16.

Источник: Reuters

Детали: Девять человек нашли живыми.

Количество людей, заблокированных завалом, неизвестно. Как уточняется, интервью с рабочими показали, что на момент обрушения здания на месте находилось до 40 человек, что гораздо меньше, чем начальная цифра в 100 человек, указанная свидетелями.

Правительство штата Лагос заявило, что приостановило работу своего главного архитектора на неопределенный срок и приступило к независимому расследованию причин обвала того, что должно было стать жилым домом высокого класса.

Предыстория: 2 ноября в престижном районе Икои в Лагосе обрушился недостроенный 22-этажный жилой дом. Он был частью комплекса 360 Degrees Towers, предназначенного для размещения роскошных квартир, таунхаусов и пентхаусов.