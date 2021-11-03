Главные новости вторника и ночи: атака на госпиталь в Афганистане, Медведчук

Боевики атаковали крупнейший военный госпиталь Афганистана; суд избрал Медведчуку новую меру пресечения — актуальные новости 2 ноября.

Об Афганистане

По меньшей мере 25 человек были убиты и более 50 ранены, когда боевики, предположительно "Исламского государства", атаковали крупнейший военный госпиталь Афганистана Сардар Мохаммад Дауд Хан на 400 коек.

Официально подтвержденного числа пострадавших нет.

О деле Медведчука

Печерский суд Киева избрал меру пресечения в виде личных обязательств кума Путина и нардепа Виктору Медведчуку вместо домашнего ареста, срок которого истек.

Решение принято в рамках дела о госизмене и покушении на ограбление национальных ценностей. ОГП попросил суд взять с Медведчука личные обязательства, потому что его предельный срок пребывания под круглосуточным домашним арестом истек.

Следует заметить, что Медведчук все равно останется под домашним арестом. Эта мера пресечения действует по другому делу против него – государственная измена, связанная с добычей нефти и газа в Черном море в сговоре с Россией.

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