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В Киеве рекорд заболеваний и смертей от коронавируса второй день подряд

Среда, 3 ноября 2021, 08:30
В Киеве рекорд заболеваний и смертей от коронавируса второй день подряд

2 ноября в Киеве зарегистрировали 2024 случая заболевания коронавирусной болезнью и 69 смертей от нее – это рекорд в столице с начала пандемии Covid-19.

Источник: данные Минздрава, Коронавирус Инфо

Детали: В Киеве в сутки наибольшее количество подтвержденных заражений в Украине.

За столицей следуют Днепропетровская (1935) и Одесская (1858) области.

Смерть в Киеве тоже больше всего в Украине – 69. За ним – Черкасская и Одесская области (по 46).

Напомним: В этот же день, 2 ноября, в Украине зафиксировали рекорд госпитализаций от covid в сутки.

Между тем, утром 3 ноября в столице на площади возле Верховной Рады начался марш за права или так называемый марш "антивакцинаторов".

Центр противодействия дезинформации СНБО по результатам анализа информационного поля Telegram-каналов Украины подтвердил информационную операцию РФ, направленную на уменьшение уровня вакцинации и рост числа смертей.

Украинская правда

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