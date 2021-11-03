Адвокат "Схем" заявил, что дело о нападении пошло в суд без главных доказательств. Прокуратура отрицает

Сторона потерпевших заявила, что прокуратура передала материалы о нападении на журналистов "Схем" в кабинете председателя правления "Укрэксимбанка" в суд, не приобщив ключевые доказательства, прокуратура объясняет, что журналисты в течение следствия не предоставили оригиналы аудиозаписи события и восстановленного видео нападения.

Источник: адвокат журналиста и оператора "Схем" Анатолий Попов, которого цитирует "Радио Свобода", спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП.

Прямая речь Попова: "Сегодня (2 ноября – ред) указанное дело отправили в суд, но в нем отсутствуют ключевые доказательства. Это ставит под реальную угрозу возможность доказательства вины обвиняемых в совершенном правонарушении".

Детали: Также по словам адвоката, в процессе подготовки обвинительного акта из него исчезла самая тяжкая, 146 статья Уголовного кодекса ("Незаконное лишение свободы или похищение человека"), которая карается ограничением свободы сроком до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

Остальные две статьи, по которым дело пошло в суд – это уголовные проступки, согласно которым и порядок расследования упрощен, и ответственность значительно меньше. Сторона потерпевших намерена обжаловать решение о закрытии дела в части 146 статьи, отметил Попов.

В то же время в столичной прокуратуре заверили, что сделали все, чтобы собрать достаточно доказательств и своевременно отправить в суд обвинительный акт, и объяснили исключение статьи 146.

Спикер прокуратуры объясняет, что срок расследования истекает 4 ноября и не подлежит возобновлению, поэтому окружная прокуратура накануне, 2 ноября, направила в районный суд обвинительный акт. В противном случае перспектива этого дела – ее закрытие из-за нарушения сроков расследования, то есть по реабилитирующим обстоятельствам.

По словам Максимец, в ходе допроса потерпевшая сторона (журналисты) сообщила, что предоставит оригиналы аудио и видеозаписей только на основании решения следствующего судьи о временном доступе.

Прокуратура обратилась с таким ходатайством в Голосеевский районный суд Киева, но он в его удовлетворении отказал.

В то же время спикер отметила, что копии этих аудио и видео материалов из сети Интернет осмотрены и законно приобщены к материалам следствия в качестве доказательств.

Прямая речь Максимец: "Потерпевшие имели возможность в течение 28 дней самостоятельно предоставить дознанию оригинал восстановленной видеозаписи конфликта, но, не будучи ограниченными в этом праве, этого не сделали. Также сторона потерпевших была приглашена на 1 ноября для ознакомления с материалами и внесения ходатайств, однако и этим правом не воспользовалась, такое пассивное процессуальное поведение потерпевших непонятно.

В ходе судебного разбирательства потерпевшие смогут поставить перед судом вопрос присоединения оригиналов аудио и видеозаписей, однако им нужно мотивировать, по каким уважительным причинам они не сделали этого на стадии досудебного расследования.

Относительно изъятия ст. 146 УК Украины. Следствие объективно, полно и всесторонне проверило факты возможного незаконного лишения свободы потерпевших в этом уголовном производстве.

В рамках расследования были допрошены потерпевшие и подозреваемые, проведены следственные эксперименты с участием указанных лиц, а также их допросы.

Следственные действия в своей совокупности подтверждают незаконное изъятие собранных журналистами материалов и технических средств с целью воспрепятствования выполнению ими своей профессиональной деятельности. Однако полученные доказательства не достаточны для доказывания в суде виновности лиц в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.146 УК Украины.

При этом замечу, что все действия, совершенные в отношении журналистов, в том числе насильственного характера, охватываются другими статьями, инкриминируемыми подозреваемым - ч. 1, 3 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 1 ст. 126 (насильственные действия, нанесшие физическую боль и не причинившие телесных повреждений)".

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