Смертельное ДТП в Харькове: подозреваемый подросток отказался сдавать кровь для анализа

16-летний Николай Харьковский отказался от добровольной сдачи крови на анализ после смертельного столкновения Infinity и Chevrolet в Харькове.

Источник: представитель семьи погибшего водителя Chevrolet Игорь Черняк и адвокатка Инна Данилова которых цитирует "Суспільне"

Прямая речь Черняка: "Безусловно, это его право по закону. Но у стороны следствия есть право обратиться в суд для принудительного отбора биологических образцов. И пока это право не реализовано!".

Детали: По мнению представителя потерпевшей, анализ мог бы "полностью исключить присутствие любых веществ, прямо влияющих на квалификацию преступления".

По словам Черняка, следствие собрало достаточно доказательств того, что за рулем находился именно 16-летний Николай Харьковский. По делу, по его данным, оперативно был назначен ряд экспертиз. Правоохранители ищут свидетелей аварии.

На вопрос, почему подозреваемый отказался сдать кровь, защитница подозреваемого Инна Данилова в комментарии "Суспільному" ответила: "Согласно действующему законодательству, доказательства по делу еще не открывались сторонам процесса. Следствие продолжается".

Она также подтвердила, что сторона защиты не будет оспаривать заключение Харьковского под стражу.

Предыстория:

26 октября в Харькове 16-летний водитель "Инфинити" на большой скорости выехал на красный свет и привел к смертельной аварии, в которой погиб мужчина. Сейчас несовершеннолетний под стражей.

В Минюсте инициировали изъятие транспортных средств у водителей-должников, не уплачивающих штрафы за существенное превышение скорости на городских дорогах. По данным правоохранителей, участники двух резонансных ДТП в Харькове в октябре превышали скорость (около 180 км в час).

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