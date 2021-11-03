В РФ новый рекорд умерших от Covid-19

За прошедшие сутки в России зафиксировали новый рекорд умерших от коронавируса пациентов - 1 189.

Источник: российский "Интерфакс"

Детали: 2 ноября в России зафиксировали 40 443 случая коронавирусной инфекции, умерли 1 189 пациентов – это новый максимум за пандемию.

Рост смертности в РФ начался c конца сентября.

Больше всего за прошедшие сутки скончались в Москве - 95, в Санкт-Петербурге - 86, в Московской области - 53.

Всего в РФ за время пандемии зарегистрировано 8 млн 633 тыс. 643 случая заражения коронавирусной инфекцией, 242 060 умерших и 7 млн 445 тыс. 438 выписанных, в том числе 32 807 выписаны за последние сутки.