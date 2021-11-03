В Украине осталось только 2 "желтых" области

По состоянию на 3 ноября в Украине осталось всего две области, которые находятся в "желтой" зоне эпидопасности – Закарпатская и Кировоградская.

Источник: сайт Минздрава, министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 3 ноября

Детали: Еще 7 областей находятся в "оранжевой" зоне – Винницкая, Волынская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская и Черновицкая.

Инфографика мОЗ

Остальные 15 регионов и Киев – сейчас "красные".

Ляшко отметил, что в настоящее время в зоне риска Волынская, Харьковская и Тернопольская области.

Он призвал украинцев вакцинироваться и соблюдать карантин.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: