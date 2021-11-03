В Украине осталось только 2 "желтых" области
Среда, 3 ноября 2021, 11:21
По состоянию на 3 ноября в Украине осталось всего две области, которые находятся в "желтой" зоне эпидопасности – Закарпатская и Кировоградская.
Источник: сайт Минздрава, министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 3 ноября
Детали: Еще 7 областей находятся в "оранжевой" зоне – Винницкая, Волынская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская и Черновицкая.
Остальные 15 регионов и Киев – сейчас "красные".
Ляшко отметил, что в настоящее время в зоне риска Волынская, Харьковская и Тернопольская области.
Он призвал украинцев вакцинироваться и соблюдать карантин.
Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП
Напомним:
- С 30 октября 15 украинских областей стали "красными" зонами распространения коронавируса: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская, Ровенская, Николаевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская.
- С 1 ноября стал "красным" Киев.
Ирина Балачук, УП