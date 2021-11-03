Украинцев ждет потепление и туманы

В ближайшие сутки в Украину продолжит поступать теплый воздух с Западной Европы, ночью и утром будут возникать туманы.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра, синоптиr Наталья Диденко в Facebook



Детали: 4 ноября в Украине без осадков, только в Закарпатской, днем и во Львовской, Волынской и Ровенской областях небольшой дождь. Ночью и утром на большей части территории ожидаются туманы.



Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 1-6° тепла, в южных и восточных областях 5-10°; днем 10-15°, на Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге до 18°.



В Киеве в четверг осадков не ожидается. Ночью, утром туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 11-13°.



5 ноября в западных и северных областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 6-11°, днём 13-18°, на юге страны кое-где 20°, в западных областях 8-13°.



В столице в пятницу ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 10° тепла, днем 15-17°.

По данным Натальи Диденко, впереди киевлян ждут температурные "качели": в субботу-воскресенье столбики термометров опустятся на несколько градусов вниз – будет колючий резкий прохладный воздух.

8-го ноября температура снова прыгнет тепло вверх, а 9-10 ноября похолодает существенно.