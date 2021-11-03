Мошенники подделывали Соvid-сертификаты для заробитчан за 40 евро

Нацполиция и СБУ разоблачили группу лиц, которые изготавливали поддельную Covid-документацию и зарабатывали более 3 млн гривен ежемесячно.

Источник: Национальная полиция, СБУ

Дословно: "Фигуранты ежемесячно изготовляли около тысячи сертификатов о вакцинации и около двух тысяч негативных ПЦР-тестов. Стоимость одного сертификата составляла 40 евро, а отрицательный ПЦР-тест стоил 600 гривен".

Детали: В преступную группу входили 4 человека – жители Запорожья и Львовской области. А большинство их клиентов были заробитчане, которые хотели уехать за границу.

Ежемесячно злоумышленники изготавливали почти 1000 сертификатов о вакцинации и 2000 отрицательных ПЦР-тестов, что приносило им более 3 млн гривен дохода.

Фото полиции

Готовые "заказы" дельцы отправляли через популярные почтовые сервисы и курьеров. "Оплату" получали на банковские карты или наличными.

Во время обысков по местам жительства фигурантов в г. Львове обнаружили и изъяли поддельные международные свидетельства о вакцинации от Covid-19, бланки негативных ПЦР-тестов, черновую бухгалтерию.

Также изъяли другие поддельные документы: приглашения на работу за границей и справки для государственных органов власти, полиграфическое оборудование, компьютерную технику и средства связи.

Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.

Продолжаются следственные действия.

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