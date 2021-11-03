Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Мошенники подделывали Соvid-сертификаты для заробитчан за 40 евро

Среда, 3 ноября 2021, 11:36
Мошенники подделывали Соvid-сертификаты для заробитчан за 40 евро
Фото полиции

Нацполиция и СБУ разоблачили группу лиц, которые изготавливали поддельную Covid-документацию и зарабатывали более 3 млн гривен ежемесячно.

Источник: Национальная полиция, СБУ

Дословно: "Фигуранты ежемесячно изготовляли около тысячи сертификатов о вакцинации и около двух тысяч негативных ПЦР-тестов. Стоимость одного сертификата составляла 40 евро, а отрицательный ПЦР-тест стоил 600 гривен".

Детали: В преступную группу входили 4 человека – жители Запорожья и Львовской области. А большинство их клиентов были заробитчане, которые хотели уехать за границу.

Ежемесячно злоумышленники изготавливали почти 1000 сертификатов о вакцинации и 2000 отрицательных ПЦР-тестов, что приносило им более 3 млн гривен дохода. 

 
Фото полиции 

Готовые "заказы" дельцы отправляли через популярные почтовые сервисы и курьеров. "Оплату" получали на банковские карты или наличными.

Во время обысков по местам жительства фигурантов в г. Львове обнаружили и изъяли поддельные международные свидетельства о вакцинации от Covid-19, бланки негативных ПЦР-тестов, черновую бухгалтерию.

Также изъяли другие поддельные документы: приглашения на работу за границей и справки для государственных органов власти, полиграфическое оборудование, компьютерную технику и средства связи.

Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.

Продолжаются следственные действия.

Предыстория: 

  • По состоянию на конец октября правоохранители открыли почти 800 уголовных производств за подделку covid-сертификатов, Министерство внутренних дел призывало украинцев сообщать о подобных фактах в полицию.
  • 1 ноября народные депутаты проголосовали в первом чтении за законопроект, которым предлагается усилить уголовную ответственность за подделку документов о вакцинации.

Украинская правда
Темы: коронавирусвакцинацияполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
16:53
Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
Все новости...
Реклама: