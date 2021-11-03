Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Мошенники подделывали Соvid-сертификаты для заробитчан за 40 евро

Среда, 3 ноября 2021, 12:36
Фото полиции

Нацполиция и СБУ разоблачили группу лиц, которые изготавливали поддельную Covid-документацию и зарабатывали более 3 млн гривен ежемесячно.

Источник: Национальная полиция, СБУ

Дословно: "Фигуранты ежемесячно изготовляли около тысячи сертификатов о вакцинации и около двух тысяч негативных ПЦР-тестов. Стоимость одного сертификата составляла 40 евро, а отрицательный ПЦР-тест стоил 600 гривен".

Детали: В преступную группу входили 4 человека – жители Запорожья и Львовской области. А большинство их клиентов были заробитчане, которые хотели уехать за границу.

Ежемесячно злоумышленники изготавливали почти 1000 сертификатов о вакцинации и 2000 отрицательных ПЦР-тестов, что приносило им более 3 млн гривен дохода. 

 
Фото полиции 

Готовые "заказы" дельцы отправляли через популярные почтовые сервисы и курьеров. "Оплату" получали на банковские карты или наличными.

Во время обысков по местам жительства фигурантов в г. Львове обнаружили и изъяли поддельные международные свидетельства о вакцинации от Covid-19, бланки негативных ПЦР-тестов, черновую бухгалтерию.

Также изъяли другие поддельные документы: приглашения на работу за границей и справки для государственных органов власти, полиграфическое оборудование, компьютерную технику и средства связи.

Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.

Продолжаются следственные действия.

Предыстория: 

  • По состоянию на конец октября правоохранители открыли почти 800 уголовных производств за подделку covid-сертификатов, Министерство внутренних дел призывало украинцев сообщать о подобных фактах в полицию.
  • 1 ноября народные депутаты проголосовали в первом чтении за законопроект, которым предлагается усилить уголовную ответственность за подделку документов о вакцинации.

Украинская правда
Темы: коронавирусвакцинацияполиция
powered by lun.ua
Главное сегодня

Рада отменила прописку в паспорте – зарегистрировать место жительства можно будет в "Дії"

Родственники штурмовали Сovid-больницу в Николаеве: Минздрав отправляет чиновника проверить

Ляшко рассказал, когда будет доступна бустерная доза covid-вакцины

Нардепы попытались вслед за Третьяковой прогнать Геращенко, но не смогли

Третьякову выгнали из Рады на 5 заседаний из-за "врага Полякова"

В ЕС согласовали исключение Украины из "зеленого списка" на следующей неделе - СМИ

Все новости...
коронавирус
Через два дня полиция составила почти 500 протоколов за отсутствие маски в транспорте Киева
В Украине осталось только 2 "желтых" области
В РФ новый рекорд умерших от Covid-19
Последние новости
14:04
фото, видео В Днепре накрыли сеть коллекторских колл-центров: «выбивали» по $500 тысяч в месяц
14:04
В Берлине нашли мертвым дипломата из РФ, которого считают ФСБшником
13:43
Рада отменила прописку в паспорте – зарегистрировать место жительства можно будет в "Дії"
13:40
фотоСБУ разоблачила колл-центры, которые работали на Госдуму РФ
13:39
13:36
Оппозиция заявляет, что Офис президента блокирует визиты її делегаций в США
13:17
Шмыгаль не ответил на вопрос о кассовых аппаратах для физлиц-предпринимателей
13:15
инфографика Секретариаты фракций ВР обходятся украинцам в более чем 2 млн/мес
13:14
Рада обратилась к ООН по плану Украины по борьбе с климатическим изменениям
13:14
От коронавируса умер ветеран АТО, прошедший Иловайский котел и 119 дней плена
Все новости...