Мошенники подделывали Соvid-сертификаты для заробитчан за 40 евро
Нацполиция и СБУ разоблачили группу лиц, которые изготавливали поддельную Covid-документацию и зарабатывали более 3 млн гривен ежемесячно.
Источник: Национальная полиция, СБУ
Дословно: "Фигуранты ежемесячно изготовляли около тысячи сертификатов о вакцинации и около двух тысяч негативных ПЦР-тестов. Стоимость одного сертификата составляла 40 евро, а отрицательный ПЦР-тест стоил 600 гривен".
Детали: В преступную группу входили 4 человека – жители Запорожья и Львовской области. А большинство их клиентов были заробитчане, которые хотели уехать за границу.
Ежемесячно злоумышленники изготавливали почти 1000 сертификатов о вакцинации и 2000 отрицательных ПЦР-тестов, что приносило им более 3 млн гривен дохода.
Готовые "заказы" дельцы отправляли через популярные почтовые сервисы и курьеров. "Оплату" получали на банковские карты или наличными.
Во время обысков по местам жительства фигурантов в г. Львове обнаружили и изъяли поддельные международные свидетельства о вакцинации от Covid-19, бланки негативных ПЦР-тестов, черновую бухгалтерию.
Также изъяли другие поддельные документы: приглашения на работу за границей и справки для государственных органов власти, полиграфическое оборудование, компьютерную технику и средства связи.
Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.
Продолжаются следственные действия.
Предыстория:
- По состоянию на конец октября правоохранители открыли почти 800 уголовных производств за подделку covid-сертификатов, Министерство внутренних дел призывало украинцев сообщать о подобных фактах в полицию.
- 1 ноября народные депутаты проголосовали в первом чтении за законопроект, которым предлагается усилить уголовную ответственность за подделку документов о вакцинации.