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Instagram заблокировал страницу "правительства" оккупантов Севастополя

Среда, 3 ноября 2021, 13:19
Фото conversion.im

Официальная страница так называемого правительства Севастополя в Instagram заблокирована из-за активности в комментариях.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на руководителя так называемого управления информационной политики города Ирину Юхину

Прямая речь Юхиной: "Причина – слишком много ответов на комментарии пользователей, соцсеть называет это чрезмерной активностью. Страницу, к сожалению, восстановить не удалось – мы потеряли больше 10 тысяч подписчиков".

Детали: Юхина добавила, что так называемое правительство Севастополя решило завести новую страницу.

Темы: Крымоккупациясоцсети
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