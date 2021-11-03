Instagram заблокировал страницу "правительства" оккупантов Севастополя

Официальная страница так называемого правительства Севастополя в Instagram заблокирована из-за активности в комментариях.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на руководителя так называемого управления информационной политики города Ирину Юхину

Прямая речь Юхиной: "Причина – слишком много ответов на комментарии пользователей, соцсеть называет это чрезмерной активностью. Страницу, к сожалению, восстановить не удалось – мы потеряли больше 10 тысяч подписчиков".

Детали: Юхина добавила, что так называемое правительство Севастополя решило завести новую страницу.