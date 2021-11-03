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НАБУ и СБУ подтвердили обыски у налоговиков в нескольких областях из-за "скруток"

Среда, 3 ноября 2021, 13:45
фото: СБУ

Сотрудники НАБУ и СБУ проводят обыски в физлиц в Киеве, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях и в налоговой службе по расследованию налоговых "скруток".

Источник: прессслужбы НАБУ и СБУ, комментарий прессслужбы уволенного министра экономики Алексея Любченко

Дословно НАБУ: "НАБУ, САП совместно с СБУ производят обыски в помещениях центрального аппарата Государственной налоговой службы, ГНС в Полтавской области, по месту жительства должностных лиц органов налоговой службы и ряда физических лиц в Киеве, а также Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях".

Детали: В ведомстве добавили, что обыски осуществляются в рамках расследования налоговых "скруток".

Схема заключалась в "покрывании" мошенников, которые недоплачивали налоги, а также оказывали помощь фиктивным предприятиям.

 

Также фигуранты выводили подконтрольные им фиктивные предприятия из категории рисковых.

 

В ходе обысков изъяли документы. Предварительная правовая квалификация ч.2 ст.364 УК (злоупотребление властью или служебным положением).

 

Расследование было начато после публикаций в СМИ и на основе отчета ВСК Верховной Рады по расследованию коррупции должностных лиц.

 

Утром СМИ со ссылкой на источники публиковали информацию об обысках у Любченко и исполняющего обязанности главы Государственной налоговой службы Евгения Олейникова из-за "скруток".

В то же время в пресс-службе Любченко заявили, что по месту его работы и проживания в среду обыски не проходили.

Следственные действия, по словам представителя уволенного министра, якобы происходят в Государственной налоговой службе, "по обстоятельствам, выявленным и переданным правоохранителям самой ГНС".

Предыстория:

  • Источники "Украинской правды" сообщали, что в Офисе президента Любченко подозревали в коррупции, а глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на встрече с депутатами сказал им, что министра увольняют, потому что он "закрался", но деталей или каких-либо фактов этого нет.
  • Также, по данным УП, за пять месяцев работы в правительстве Любченко сумел максимально испортить отношения с премьером Денисом Шмыгалем.
  • 2 ноября министр экономики Алексей Любченко написал заявление об уходе с занимаемой должности.
  • 3 ноября Верховная Рада уволила Любченко.

Украинская правда
Темы: НАБУСБУобыскиэкономикаКабинет министров
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