ВАКС отпустил одного из "мальчиков" в деле Гладковского по еще одному производству
Высший антикоррупционный суд освободил от ответственности одного из фигурантов дел о хищениях в "Укроборонпроме" Виталия Жукова. Его подозревали в предоставлении взятки директору госпредприятия.
Источник: издание Слово і Діло, решение коллегии суда в реестре
Детали: Решение было вынесено 27 октября. Жукову инкриминировали подкуп директора ГП "Изюмский приборостроительный завод" Сергея Филоненко.
Адвокаты настояли на том, что по делу истекли сроки давности, а именно уже прошло пять лет. В обвинении прокуратуры дата предполагаемого правонарушения приходится на сентябрь 2016 года. Суд удовлетворил ходатайство.
Речь идет о схеме разворовывания государственных средств в оборонном секторе, кураторами которой, как свидетельствовало журналистское расследование Bihus.Info, были первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, его сын Игорь и бизнес-партнеры – Андрей Рогоза и Жуков.
В судах рассматривают еще одно дело в отношении Жукова о неуплате налогов.
Из-за относительно молодого возраста главных исполнителей и уверенности в собственной неприкосновенности за ними закрепилось прозвище "мальчики". В частности, Жукову в 2016 году было 27 лет. Бизнес "мальчиков" строился на контрабанде запчастей для оборонных заводов из России.
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Война и бизнес. Укроборонпром и его золотой менеджер. Часть 2
Что было раньше:
- 2 ноября стало известно, что Жуков работает сейчас с "Укроборонпромом". Владимир Зеленский весной 2019 как кандидат в президенты говорил, что воровство в оборонной отрасли "это - кабздец".
- В апреле ВАКС отказался идти на сделку с фигурантом по делу в отмывании налогов.
- В марте ВАКС освободил Жукова от уголовной ответственности по другому делу - о злоупотреблении служебным влиянием.
- В апреле 2020 года Жукову сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов более 50 млн. гривен.