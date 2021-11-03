В Англии со следующего года планируют ввести обязательную вакцинацию для медиков

Вакцинация против COVID-19 должна стать обязательной для 1,2 миллиона штатных сотрудников национальной службы здравоохранения (NHS) в Англии.

Об этом заявил министр здравоохранения Саджид Джавид, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Однако новый жесткий подход вступит в силу только в апреле следующего года, после того, как Джавид прислушался к предупреждениям о том, что его внедрение в ближайшее время может привести к увольнению персонала зимой, в самое загруженное время года для службы здравоохранения.

О новых правилах, вероятно, официально будет объявлено в четверг.

Ранее исполнительный директор NHS Providers Крис Хопсон сказал, что, хотя незначительное большинство руководителей больниц поддержало необходимость введения вакцинации в обязательном порядке, более 90% из них опасались, что это может усугубить недостаток персонала, который и так широко распространен.

Джавид уже ввел обязательную вакцинацию для персонала домов престарелых в Англии. С 11 ноября любой, кто работает в доме престарелых, должен будет доказать полную вакцинацию или его уволят. По последним данным, около 90% из 600 000 сотрудников сектора получили две дозы, а 60 000 – нет.

Эксперты по социальному обеспечению заявили, что обязательная вакцинация может привести к тому, что многие тысячи сотрудников решат уволиться, что усугубит и без того хроническую нехватку персонала.

Напомним, в Британии по состоянию на 1 ноября было введено в общей сложности 50 025 020 доз вакцины от коронавируса, что эквивалентно 87,0% людей в возрасте от 12 лет и старше в Британии, или 74,6% всего населения.