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На Канарах произошло самое сильное землетрясение с начала извержения вулкана

Среда, 3 ноября 2021, 15:48

На острове Ла-Пальма из группы Канарских островов, где с середины сентября продолжается извержение вулкана, утром зафиксировали новое землетрясение магнитудой 5 – самое мощное с начала извержения.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает El Mundo.

Толчки зафиксировали в 07:27 3 ноября. Сначала в Национальном географическом институте оценили магнитуду в 5,1, но затем скорректировали ее до 5. Эпицентр находился на глубине 35 км на территории муниципалитета Вилья-де-Масо.

Толчки ощутили на всей территории острова, в домах шатались столы и этажерки. О травмированных и серьезных разрушениях не сообщают.

Всего с начала суток было зафиксировано около 50 землетрясений.

Уже третий день вулкан интенсивно выбрасывает пепел, из-за чего в западной и северо-западной частях острова особенно плохое качество воздуха, людям и дальше рекомендуют по возможности не выходить на улицу и не открывать окна. Из-за высокой концентрации в воздухе диоксида серы приостановили возвращение домой за имуществом эвакуированных людей.

Авиасообщение приостановлено, но перевозчик Binter надеется после обеда отправить первые за несколько дней рейсы.

Правительство Канарских островов объявило о запуске специального сайта, посвященного извержению вулкана, где будут собирать актуальную информацию. Также запускают реестр пострадавших в результате извержения, что упростит запросы о помощи.

Лава опустошила уже около 1000 гектаров территории и уничтожила более 2600 домов.

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Темы: чрезвычайное происшествие
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