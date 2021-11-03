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Бавария вернула маски в школах, требование отменили всего месяц назад

Среда, 3 ноября 2021, 16:17

Федеральная немецкая земля Бавария решила временно возобновить обязательное требование о ношении масок для лица в школах.

Об этом пишет Spiegel, сообщает "Европейская правда".

Правительство Баварии решило, что после осенних каникул маски необходимо носить в начальных школах неделю, а в средних – две недели, независимо от минимальной дистанции.

"С 8 ноября требование к маскам будет действовать на уроке и на так называемых местах сборов в здании школы, но не на открытом воздухе, то есть на школьном дворе", – пояснил министр образования Михаэль Пьяцоло.

Требование по маскам в классах было отменено в Баварии только в начале октября. Но в последнее время количество коронавирусных инфекций резко возросло, поэтому правительство решило ее восстановить.

Институт Роберта Коха сообщил, что за последние 24 часа в стране было зафиксировано 20 398 случаев заболевания, 194 человека скончались.

Более 66% населения полностью вакцинировано в Германии.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель предупредила о дальнейших ограничениях для непривитых людей.

Темы: ГерманиякарантинэпидемияCovid-2019образование
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