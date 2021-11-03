Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На фронте с начала суток противник дважды открывал огонь

Среда, 3 ноября 2021, 17:50
фото с сайта Армия Inform

С начала суток 3 ноября в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Источник: вечерняя сводка пресс-центра штаба ООС

Детали: Вблизи населенных пунктов Лобачево и Пивденне противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Дословно: "Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению".

Украинская правда
Темы: войнаООС
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Украине антирекорд смертности от Covid: почти 800 человек за сутки

Главные новости пятницы и ночи: наращивание войск возле Украины, антиолигархический закон

Австрия ввела ограничения для непривитых

CNN: Глава ЦРУ отправился в Москву предупредить Россию о наращивании войск возле Украины

Порошенко "очень приятны" последние рейтинги, но он еще не решил, пойдет ли в президенты

Зеленский ввел новых министров в СНБО и нашел замену Резникову в ТКГ

Все новости...
война
Командующий ОС объяснил, как и когда на передовой открывают ответный огонь
Защищал родную землю с первых лет войны: 2 ноября на Донбассе погиб воин-штурмовик
В Минобороны назвали количество российских войск у границы Украины: 90 тысяч
Последние новости
09:09
Минздрав думает ввести "ковидную амнистию" для тех, кто купил сертификаты
08:45
19 миллионов прививок от Covid сделали в Украине за время пандемии
08:16
В Украине антирекорд смертности от Covid: почти 800 человек за сутки
08:00
Главные новости пятницы и ночи: наращивание войск возле Украины, антиолигархический закон
07:33
Более 40 человек погибли в обвале многоэтажки в Нигерии
07:06
Российские оккупанты 8 раз нарушили "тишину" на Донбассе
06:00
В США приняли законопроект об инфраструктуре на триллион долларов
05:00
Германия вошла в тройку стран, где больше всего новых COVID-больных
03:50
Австрия ввела ограничения для непривитых
02:49
CNN: Глава ЦРУ отправился в Москву предупредить Россию о наращивании войск возле Украины
Все новости...