Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На фронте с начала суток противник дважды открывал огонь

Среда, 3 ноября 2021, 16:50
На фронте с начала суток противник дважды открывал огонь
фото с сайта Армия Inform

С начала суток 3 ноября в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Источник: вечерняя сводка пресс-центра штаба ООС

Детали: Вблизи населенных пунктов Лобачево и Пивденне противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Дословно: "Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению".

Украинская правда
Темы: войнаООС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
война
Джонсон: Помимо РФ, самый большой враг – "усталость от Украины"
Обстрел Запорожья: количество пострадавших возросло до 20, из них 8 детей
Из уничтоженного отеля в Бердянске всю ночь вывозили тела российских военных – Генштаб
Последние новости
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
16:53
Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
Все новости...
Реклама: