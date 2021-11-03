На фронте с начала суток противник дважды открывал огонь
Среда, 3 ноября 2021, 17:50
С начала суток 3 ноября в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.
Источник: вечерняя сводка пресс-центра штаба ООС
Детали: Вблизи населенных пунктов Лобачево и Пивденне противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Дословно: "Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению".
Украинская правда