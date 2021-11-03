На фронте с начала суток противник дважды открывал огонь

С начала суток 3 ноября в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Источник: вечерняя сводка пресс-центра штаба ООС

Детали: Вблизи населенных пунктов Лобачево и Пивденне противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Дословно: "Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению".