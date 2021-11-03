Кабмин упростил получение пособия по беременности и родам через "Дію"

Кабинет министров упрощает онлайн-реестром получение пособия по беременности и родам женщинами, не имеющим соцстрахования.

Источник: Министерство социальной политики со ссылкой на решение Кабмина от 3 ноября

Дословно: "Сегодня правительство приняло решение об упрощении порядка получения пособия по беременности и родам женщинами, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования. (...)

Окончательный переход на назначение помощи без предоставления справки в бумажной форме состоится после введения электронного взаимодействия Портала Дія с Реестром медицинских заключений в электронной системе здравоохранения".

Детали: Внесенные изменения в Порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми повысят доступность услуг для неработающих женщин, студенток, женщин, зарегистрированных в центре занятости, женщин, уволенных в связи с ликвидацией предприятия и т.д..

Упрощенной процедурой получения помощи ежемесячно воспользуются около 14 тысяч женщин, считают чиновники.

Для назначения пособия по беременности и родам теперь вместо справки в бумажной форме будет использоваться информация о сформированном в Реестре медицинских выводов в электронной системе здравоохранения медицинском заключении о временной нетрудоспособности категории "Беременность и роды".

При отсутствии технической возможности использовать Портал Дія остается возможность назначения помощи на основании соответствующей справки в бумажной форме.