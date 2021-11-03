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Новости 3 ноября: марш "антивакцинаторов", увольнение министров

Среда, 3 ноября 2021, 20:05

В Киеве прошел так называемый марш "антивакцинаторов"; парламент уволил пять министров — актуальные новости 3 ноября.

Об антивакцинаторах

На площади возле Верховной Рады состоялся марш за права или так называемый марш "антивакцинаторов" — к стенам парламента пришли несколько сотен человек. Основные требования – отмена карантинных правил, запрет принудительной медицины и права людей.

Это на мой взгляд насмешка над нашими медиками и семьями, которые потеряли своих родных. Поверьте, в реанимация этот антивакцинаторский дух быстро исчезает", — так на марш отреагировал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По данным Ляшко, каждый третий взрослый в Украине уже вакцинирован по крайней мере одной дозой, а каждый четвертый полностью вакцинирован. Он ожидает, что в ближайшие недели спрос на вакцинацию второй дозой вырастет вдвое, а спрос на первую дозу не уменьшится.

Об уходе министров

Верховная Рада уволила глав министерств экономики, экологии, обороны, реинтеграции и стратегических отраслей промышленности. Четырех новых министров Рада готовится назначить в четверг.

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Темы: Украина
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