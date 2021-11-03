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Лига Чемпионов: "Шахтер" поборолся, но проиграл в Мадриде

Среда, 3 ноября 2021, 21:39
Фото из Twitter ФК «Шахтар» Донецьк

Донецкий "Шахтер" в матче 4 тура Лиги Чемпионов в Мадриде проиграл мадридскому "Реалу" со счетом 1:2.

Источник: Украинская правда

Детали: "Шахтер" выдал конкурентный первый тайм и даже имел шансы его выиграть.

На пятой минуте Анатолий Трубин совершает сейв после ударов с метров шести от Луки Модрича. Ответ горняков был не менее опасен, когда Алан Патрик попал в стойку ворот.

На 14-й минуте испанцы повели в счете. Трубин и Марлон ошиблись в собственной штрафной площадке и Винисиус Джуниор отпасовал на Карима Бензема, который забивает с пары метров – 1:0. 

Через пару минут Трубин снова выигрывает дуэль у Модрича, отразив удар хорвата ногой. Дальше был момент за "Шахтером", но Фернандо с выгодной позиции пробил мимо ворот.

На 39-й минуте "Шахтер" забивает первый гол украинских команд в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов. Алан Патрик сбросил мяч под удар Фернандо, который с 11-ти метров пробил под перекладину ворот Тибо Куртуа – 1:1. 

На 45-й минуте у Фернандо была возможность вывести свою команду вперед, но на этот раз Куртуа взял удар бразильца.

На старте второго тайма была равная игра и "Шахтер" даже был активнее в атаке.

Однако на 61-й минуте "Реал" забивает второй гол. "Сливочные" разыграли замечательную комбинацию, завершившуюся точным ударом Бензема в угол ворот Трубина – 2:1.

Больше голевых моментов до завершения поединка не было ни у одной из команд. Были удары Тараса Степаненко и Бензема, но только выше ворот. 

На 90-й минуте Георгий Судаков пробивал по воротам с метров 17, но Куртуа не переиграл.

После четырех туров "Шахтер" с одним очком занимает последнее место в группе D. С 9 пунктами лидирует "Реал". "Шериф" имеет 6 баллов и вторую строчку, и у "Интера" 4 очка и третье место. 

Впрочем, у молдавской и итальянской команды еще одна игра в запасе.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футболспорт
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