Таран: Важно иметь возможность воевать с НАТО еще до вступления в Альянс

Андрей Таран, отставку которого поддержала Верховная Рада, убежден в необратимости евроатлантического курса Украины и необходимости быть готовыми воевать вместе с членами НАТО еще до вступления в Альянс.

Источник: заявление Андрея Тарана о результатах работы Министерства обороны Украины на сайте Минобороны

Прямая речь: "Изменения, происходившие в течение последних полутора лет в Министерстве обороны и Вооруженных силах, позволили обеспечить бесповоротность нашего евроатлантического курса: точка невозврата пройдена, отказ от реформ невозможен. Это главный вывод, который я могу сделать после завершения своей каденции на одной из ключевых должностей в секторе безопасности и обороны нашего государства.

Другим весомым достижением считаю обеспечение формирования качественно нового состава руководства Вооруженными силами Украины.

Во главе Вооруженных сил стали генералы и офицеры без советского прошлого, с авторитетом среди личного состава и бесценным опытом боевых действий во время российско-украинской войны, нацеленные на реформы и развитие армии по евроатлантическим стандартам. Это личности, под чьим руководством наше войско будет ежедневно обретать все большую взаимосовместимость с вооруженными силами государств-членов НАТО".

Детали: Таран верит, что "это поколение руководителей ВСУ способно привести Украину к членству в Североатлантическом альянсе".

По его мнению, будущее принадлежит офицерам, которые имеют тип военного мышления, основанного на евроатлантических стандартах.

Таран напомнил, что с сентября 2021 года военные учебные заведения начали подготовку слушателей по новым образовательным программам с использованием обновленной доктринальной базы на основе методических подходов государств-членов НАТО.

В ближайшей перспективе система военного образования должна быть трансформирована, чтобы привести ее в соответствие с принципами и подходами, принятыми в Альянсе.

Прямая речь: "Мы стоим на первой линии борьбы с Российской империей. Поэтому должны сотрудничать с Североатлантическим союзом во всех сферах деятельности, начиная от военного планирования, передачи навыков, командования, контроля, коммуникации.

Оборудование и техника – очень важно, но я ставлю на способность воевать вместе с нашими союзниками. Иметь эту взаимозаменяемость, возможность и способность воевать вместе – важно еще до того, как мы станем членами НАТО".

Больше деталей: По словам Тарана, 2020-й и 2021-й годы для Минобороны и для ВСУ "были достаточно напряженными, но в то же время продуктивными".

Взамен Военной доктрины Украины впервые разработана Стратегия военной безопасности, которая основывается на положениях Стратегии национальной безопасности Украины. На новом базисе при активном участии иностранных советников разработан Стратегический оборонный бюллетень Украины. Впервые в истории независимой Украины утвержден План обороны государства.

Также произошло "революционное сближение с США и подписание уникальных двусторонних стратегических соглашений", отметил Таран.

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