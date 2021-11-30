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Следственный комитет России проверяет видео стрельбы Бутусова из гаубицы

Вторник, 30 ноября 2021, 18:46
Скриншот видео из facebook-страницы Бутусова

Следственный комитет РФ начал проверку действий украинского журналиста Юрия Бутусова на видео, на котором он стреляет из гаубичной пушки.

Источник: сайт следственного комитета РФ

Дословно: "В средствах массовой информации были опубликованы видеозаписи, на которых украинский журналист Юрий Бутусов совершает выстрел из гаубицы в сторону территории Донбасса. Как сообщалось в ряде источников, сам Бутусов в подписи к видеоролику допустил свою причастность "к гибели некоторых людей на Донбассе"".

Детали: Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям оценить действия журналиста на состав преступления. По его словам, против Бутусова могут возбудить уголовное производство по убийствам мирных жителей Донбасса.

Напомним: Россия не признает, что оккупировала часть украинской территории в Донецкой и Луганской областях, а также отрицает, что является стороной военного конфликта с Украиной.

В сообщении не прояснили, по какому основанию и юрисдикции российские правоохранители могут расследовать возможные преступления граждан другого государства, совершенные на территории другого государства.

Предыстория: 

  • 27 ноября Бутусов опубликовал видео на своей Facebook-странице, на котором он стреляет из гаубицы и говорит, что это месть россиянам за каждую жертву Голодомора и советских репрессий.
  • В Государственном бюро расследований Украины зарегистрировали уголовное производство, как сообщают, "по факту указанному в публикации".
  • Накануне 26 ноября на пресс-конференции президент Владимир Зеленский вступил в перепалку с Бутусовым касательно его журналистской деятельности и обвинил его в причастности к гибели людей на Донбассе. Бутусов вскоре прокомментировал конфликт с президентом, что стоило "встать и дать по морде" Зеленскому.
  • 29 ноября внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что попросит государственную охрану для Бутусова, ведь, по его мнению, журналиста могут убить по заказу России, чтобы спровоцировать массовые беспорядки граждан в Украине.

Украинская правда
Темы: ДонбассвойнамедиаРосcия
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