Следственный комитет России проверяет видео стрельбы Бутусова из гаубицы
Следственный комитет РФ начал проверку действий украинского журналиста Юрия Бутусова на видео, на котором он стреляет из гаубичной пушки.
Источник: сайт следственного комитета РФ
Дословно: "В средствах массовой информации были опубликованы видеозаписи, на которых украинский журналист Юрий Бутусов совершает выстрел из гаубицы в сторону территории Донбасса. Как сообщалось в ряде источников, сам Бутусов в подписи к видеоролику допустил свою причастность "к гибели некоторых людей на Донбассе"".
Детали: Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям оценить действия журналиста на состав преступления. По его словам, против Бутусова могут возбудить уголовное производство по убийствам мирных жителей Донбасса.
Напомним: Россия не признает, что оккупировала часть украинской территории в Донецкой и Луганской областях, а также отрицает, что является стороной военного конфликта с Украиной.
В сообщении не прояснили, по какому основанию и юрисдикции российские правоохранители могут расследовать возможные преступления граждан другого государства, совершенные на территории другого государства.
Предыстория:
- 27 ноября Бутусов опубликовал видео на своей Facebook-странице, на котором он стреляет из гаубицы и говорит, что это месть россиянам за каждую жертву Голодомора и советских репрессий.
- В Государственном бюро расследований Украины зарегистрировали уголовное производство, как сообщают, "по факту указанному в публикации".
- Накануне 26 ноября на пресс-конференции президент Владимир Зеленский вступил в перепалку с Бутусовым касательно его журналистской деятельности и обвинил его в причастности к гибели людей на Донбассе. Бутусов вскоре прокомментировал конфликт с президентом, что стоило "встать и дать по морде" Зеленскому.
- 29 ноября внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что попросит государственную охрану для Бутусова, ведь, по его мнению, журналиста могут убить по заказу России, чтобы спровоцировать массовые беспорядки граждан в Украине.