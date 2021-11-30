Следственный комитет России проверяет видео стрельбы Бутусова из гаубицы

Следственный комитет РФ начал проверку действий украинского журналиста Юрия Бутусова на видео, на котором он стреляет из гаубичной пушки.

Источник: сайт следственного комитета РФ

Дословно: "В средствах массовой информации были опубликованы видеозаписи, на которых украинский журналист Юрий Бутусов совершает выстрел из гаубицы в сторону территории Донбасса. Как сообщалось в ряде источников, сам Бутусов в подписи к видеоролику допустил свою причастность "к гибели некоторых людей на Донбассе"".

Детали: Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям оценить действия журналиста на состав преступления. По его словам, против Бутусова могут возбудить уголовное производство по убийствам мирных жителей Донбасса.

Напомним: Россия не признает, что оккупировала часть украинской территории в Донецкой и Луганской областях, а также отрицает, что является стороной военного конфликта с Украиной.

В сообщении не прояснили, по какому основанию и юрисдикции российские правоохранители могут расследовать возможные преступления граждан другого государства, совершенные на территории другого государства.

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