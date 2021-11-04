Авиакатастрофа в России: назвали вероятную причину падения АН-12

Вероятно, крушение самолета АН-12 в Иркутской области РФ спровоцировал ледяной дождь.

Источник: Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования

Прямая речь: "Первичные данные - в том числе об этом свидетельствует то, что удалось понять из первичного анализа самописца - говорят в пользу версии об обледенении руля высоты при попытке захода на второй круг".

Детали: Уточняется, что самолет стал неуправляемым и упал перед заходом на второй круг.

По данным источника, рядом с рулем высоты могли обледенеть элементы механизации крыла.

Сопутствующими факторами мог стать перегруз и неверная центровка груза самолета.

Предыстория: