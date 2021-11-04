Авиакатастрофа в России: назвали вероятную причину падения АН-12
Четверг, 4 ноября 2021, 03:46
Вероятно, крушение самолета АН-12 в Иркутской области РФ спровоцировал ледяной дождь.
Источник: Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования
Прямая речь: "Первичные данные - в том числе об этом свидетельствует то, что удалось понять из первичного анализа самописца - говорят в пользу версии об обледенении руля высоты при попытке захода на второй круг".
Детали: Уточняется, что самолет стал неуправляемым и упал перед заходом на второй круг.
По данным источника, рядом с рулем высоты могли обледенеть элементы механизации крыла.
Сопутствующими факторами мог стать перегруз и неверная центровка груза самолета.
Предыстория:
- 3 ноября белорусский транспортный самолет Ан-12 разбился неподалеку от Иркутска в России. По предварительным данным, погибли все семеро человек, находившихся на борту.
- По предварительной информации, в составе экипажа белорусского АН-12, который в среду разбился возле Иркутска, находились двое украинцев.