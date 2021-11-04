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Авиакатастрофа в России: назвали вероятную причину падения АН-12

Четверг, 4 ноября 2021, 04:46
Фото пресс-службы губернатора Иркутской области

Вероятно, крушение самолета АН-12 в Иркутской области РФ спровоцировал ледяной дождь.

Источник: Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования

Прямая речь: "Первичные данные - в том числе об этом свидетельствует то, что удалось понять из первичного анализа самописца - говорят в пользу версии об обледенении руля высоты при попытке захода на второй круг".

Детали: Уточняется, что самолет стал неуправляемым и упал перед заходом на второй круг.

По данным источника, рядом с рулем высоты могли обледенеть элементы механизации крыла.

Сопутствующими факторами мог стать перегруз и неверная центровка груза самолета.

Предыстория:

  • 3 ноября белорусский транспортный самолет Ан-12 разбился неподалеку от Иркутска в России. По предварительным данным, погибли все семеро человек, находившихся на борту.
  • По предварительной информации, в составе экипажа белорусского АН-12, который в среду разбился возле Иркутска, находились двое украинцев.

Темы: Росcияавиакатастрофы
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