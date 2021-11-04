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Почти 300 тысяч ковод-прививок сделали украинцам в среду

Четверг, 4 ноября 2021, 08:53
Фото Алены Рощенко, УП

Чуть меньше 300 тысяч прививок против Govid-19 сделали в Украине в среду 3 ноября.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: В эту среду 299 272 человека привились против коронавируса: первую дозу вакцины получили 212 968 человек, вторую дозу – 86 304 человека.

С начала вакцинальной кампании сделано 18 578 609 прививок, привито 10 895 720 человек.

Одну дозу вакцины получили 10 895 718 человек, полностью иммунизированы – 7 682 891 человек (из них два человека получили одну дозу за границей).

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