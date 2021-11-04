Корниенко нашли замену во фракции "Слуга народа"

Андрей Мотовиловец, фото из его Facebook

Заместителем главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде стал Андрей Мотовиловец вместо Александра Корниенко, который ранее стал первым заместителем главы парламента.

Источник: объявление спикера Руслана Стефанчука во время заседания Верховной Рады 4 ноября

Прямая речь: "Согласно статье 60-й регламента Верховной Рады Украины, а также согласно протоколу собрания фракции "Слуга народа" от 1 ноября сообщаю об избрании первым заместителем главы депутатской фракции "Слуга народа" Андрея Викторовича Мотовиловца".