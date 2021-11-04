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Кулеба назвал дату заседания комиссии стратегического партнерства Украина-США

Четверг, 4 ноября 2021, 10:56
фото: AFP getty images

Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил дату проведения в Вашингтоне заседания Комиссии стратегического партнерства Украина-США.

Об этом он рассказал на брифинге в четверг, сообщает "Европейская правда".

По словам министра, встреча состоится на следующей неделе в среду.

"10 ноября мы с государственным секретарем Энтони Блинкеном проведем в Вашингтоне заседание Комиссии стратегического партнерства Украина-США, на котором подпишем новую Хартию стратегического партнерства", - сообщил он.

Кулеба подчеркнул, что укрепление стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки, особенно в области безопасности, входит в ключевые приоритеты Стратегии внешнеполитической деятельности Украины.

Комиссия возобновит работу после нескольких лет перерыва и станет драйвером развития партнерства Украины и США, отметил министр.

Он напомнил, что комиссия возобновляет работу по договоренности, достигнутой 1 сентября в Белом доме Владимиром Зеленским и Джо Байденом.

Кулеба подчеркнул, что новая Хартия стратегического партнерства отвечает общим вызовам, стоящим перед Украиной и США, и укрепляет трансатлантическое единство.

В повестке заседания Комиссии будут вопросы обороны Украины и противодействия российской агрессии, экономики, энергетики, инвестиций, кибербезопасности, борьбы с изменениями климата, поддержки внутренних трансформаций в Украине.

"2021 год стал новой точкой отсчета для отношений Украины и США. Мы оставили позади период турбулентности и ведем плановую, системную работу по укреплению стратегического партнерства", - сказал он.

О том, чего ждать от отношений Украина-США до конца срока Байдена, смотрите в беседе "Европейской правды" с экспертом-американистом Владимиром Дубовиком или читайте в текстовом формате.

Темы: СШАУкраинаКулеба ДмитрийМИД
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