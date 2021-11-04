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Худшие показатели вакцинации демонстрируют Закарпатье и Волынь – Ляшко

Четверг, 4 ноября 2021, 10:10
Худшие показатели вакцинации демонстрируют Закарпатье и Волынь – Ляшко
Виктор Ляшко. фото КМУ

Министр здравоохранения Виктор Ляшко в очередной раз напомнил, что массовая вакцинация – ключ к победе над пандемией и назвал регионы Украины, где темпы прививок оставляют желать лучшего.

Источник: Ляшко на брифинге 4 ноября

Прямая речь: "Больше всего вакцинировано взрослое население по крайней мере одной дозой в городе Киеве - 54,2%, в Киевской области - 43,7%, Полтавской 42,1%. Также сегодня впервые 40%-ый показатель достигнут в Днепропетровской области.

Худшие показатели уже довольно продолжительное время - в Закарпатской области, где вакцинировано всего 23,2% взрослого населения и Волынской области – 25,2%.

Детали: Ляшко отметил, что от процентов вакцинированного населения напрямую зависят эпидемические показатели. Министр привел в пример Моршин, где вакцинировано около 70% взрослого населения.

Что предшествовало: В городе Моршин после массовой вакцинации люди перестали тяжело болеть коронавирусом. 28 октября появилось сообщение об одном госпитализированном, оказалось, что этот человек не привит от ковида.

Валентина Романенко, УП
Темы: вакцинацияМинздрав
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