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В Польше задержали трех работниц прививочного центра, которые выдавали сертификаты без введения вакцины

Четверг, 4 ноября 2021, 10:25
В Польше задержали трех работниц прививочного центра, которые выдавали сертификаты без введения вакцины
иллюстративная фотография с сайта Unsplash

Полицейские города Калиш Великопольского воеводства задержали трех медсестер, выдававших фальшифые справки о вакцинации от коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет RMF 24.

Это один из первых подобных случаев в Польше. По неофициальным данным, задержаны женщины – медсестры, работавшие в центре вакцинации.

Вместе они договорились выдавать сертификаты, подтверждающие получение пациентом вакцины без предварительного введения препарата. За эту услугу брали большие деньги, сколько – не уточняется.

Офицеры полиции задержали женщин во время совершения преступления. Пока что полиция практически не комментирует это дело. Расследованием занялась районная прокуратура Калиша.

Как сообщалось, в Германии известно примерно о 2000 делах о подделке ковид-сертификатов.

В Греции в начале сентября сообщали о расследовании в отношении 10 центров вакцинации по всей стране.

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