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Украина и Совет Европы "перевернули страницу" турбулентности в отношениях - Кулеба

Четверг, 4 ноября 2021, 12:02
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Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Совет Европы сумели "перевернуть страницу" после нескольких лет турбулентности в отношениях, и на полной скорости могут дальше развивать отношения.

Об этом министр сказал на совместном брифинге в Киеве с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, сообщает "Европейская правда".

Кулеба рассказал, что на встрече с Пейчинович-Бурич они договорились о начале совместной работы по подготовке плана действий Совета Европы для Украины на 2023-2026 годы.

"Я уверен, что после нескольких лет турбулентности в отношениях с Советом Европы, вызванной необоснованным и безосновательным возвращением российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы, мы смогли перевернуть эту страницу, в том числе и благодаря принципиальной позиции генерального секретаря", - сказал Кулеба.

"Можем на полной скорости наверстывать утраченное и развивать отношения с Советом Европы в пользу и Украины, и Европы в целом", - добавил он.

Напомним, российскую делегацию лишали права голоса в апреле 2014 года, после аннексии Крыма. В знак протеста россияне отказались участвовать в сессиях ПАСЕ, а Москва прекратила платить свою долю взноса в бюджет Совета Европы.

В январе 2020 года российской делегации вернули полномочия в полном объеме. Подробнее об этом читайте в статье ПАСЕ "под Коксом": почему Россию вывели из-под санкций и зачем Украине оставаться в Страсбурге.

Темы: МИДЕвропадипломатические отношения
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