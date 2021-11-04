Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Помощница Госсекретаря США прибыла в Киев

Четверг, 4 ноября 2021, 12:30

Помощница государственного секретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид прибыла с визитом в Киев.

Об этом сообщило посольство США в Украине, пишет "Европейская правда".

Визит проходит, чтобы "подтвердить наше стратегическое партнерство, приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, а также сотрудничество в направлении евроатлантической интеграции", рассказало посольство в Twitter.

Донфрид в Киеве встретится с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и представителями Офиса президента.

Она обсудит с ними сотрудничество по продвижению евроатлантической интеграции Украины, включая имплементацию реформ для укрепления демократии, борьбы с коррупцией и содействия экономическому росту Украины.

Напомним, в четверг глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что заседание Комиссии стратегического партнерства Украина-США состоится 10 ноября в Вашингтоне.

Карен Донфрид была назначена помощницей госсекретаря США по Европе и Евразии 29 сентября.

Примечательно, что мероприятие, посвященное 30-й годовщине независимости Украины, стало первым для нее после назначения на должность.

Темы: СШАКиев
powered by lun.ua
Главное сегодня

Австрия ввела ограничения для непривитых

CNN: Глава ЦРУ отправился в Москву предупредить Россию о наращивании войск возле Украины

Порошенко "очень приятны" последние рейтинги, но он еще не решил, пойдет ли в президенты

Зеленский ввел новых министров в СНБО и нашел замену Резникову в ТКГ

Разумков назвал количество депутатов, которые войдут в его объединение

Румыния попросила Украину отказаться от признания "молдавского языка"

Все новости...
США
Кулеба назвал дату заседания комиссии стратегического партнерства Украина-США
США начинают масштабную кампанию ковид-вакцинации детей
В Голливуде требуют запретить использование на съемках настоящего оружия
Последние новости
06:00
В США приняли законопроект об инфраструктуре на триллион долларов
05:00
Германия вошла в тройку стран, где больше всего новых COVID-больных
03:50
Австрия ввела ограничения для непривитых
02:49
CNN: Глава ЦРУ отправился в Москву предупредить Россию о наращивании войск возле Украины
01:40
Аваков заявил, что нужно иметь сценарий на случай смерти Путина
00:40
США созывают встречу глав МИД обсудить вакцинацию в мире
23:50
Порошенко "очень приятны" последние рейтинги, но он еще не решил, пойдет ли в президенты
23:11
Фискалы обыскивали Криворожский горсовет из-за хищения бюджета
22:38
Следствие ищет бывшего главного врача инфекционной больницы, где в пожаре погибли 4 человека
22:11
Экономические новости 5 ноября: новый руководитель таможни, скандалы вокруг Подольского моста
Все новости...