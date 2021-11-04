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СБУ разоблачила российский "Armagedon", осуществивший более 5 тысяч кибератак на объекты Украины

Четверг, 4 ноября 2021, 11:32
СБУ разоблачила российский Armagedon, осуществивший более 5 тысяч кибератак на объекты Украины
иллюстративная фотография Unsplash

Киберспециалисты СБУ установили хакеров всемирно известной группировки "Armagedon", осуществившей более 5 тысяч кибератак на государственные органы и объекты критической инфраструктуры Украины.

Источник: Служба безопасности Украины

Детали: Злоумышленниками оказались офицеры "Крымского" ФСБ, а также предатели, которые перешли на сторону ворота во время оккупации полуострова в 2014 году.

СБУ перехватила разговоры хакеров ФСБ, осуществивших более 5 тыс. кибератак на государственные органы Украины.

Указано, что украинской спецслужбе удалось поименно установить злоумышленников, перехватить их разговоры, а также получить доказательства их причастности к атакам. Это при том, что они использовали собственные вирусные программы ФСБ, а также средства анонимизации и прикрытия в сети Интернет.

В настоящее время 5 участникам хакерской группы заочно объявлены о подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

По имеющейся информации, хакерская группировка "Armagedon" - это специальный проект ФСБ РФ, прицельно "работавший" по Украине. Это направление работы координирует 18-й Центр ФСБ РФ (Центр информационной безопасности) с дислокацией в Москве.

С момента российской агрессии в 2014 году это подразделение ФСБ осуществило более 5 тысяч кибератак и пыталось "заразить" более полутора тысяч правительственных компьютерных систем. Основными целями злоумышленников были:

  • контроль над объектами критической инфраструктуры (электростанции, системы тепло- и водоснабжения);
    похищение и сбор разведывательных данных, включая информацию с ограниченным доступом (сектор безопасности и обороны; государственные учреждения);
  • проведение акций информационно-психологического воздействия;
  • блокировка информационных систем.

Проводятся следственные действия и экспертные исследования для привлечения сотрудников ФСБ РФ к ответственности по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 114 (шпионаж);

ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин);

ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств).

Украинская правда

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Темы: СБУхакеры
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