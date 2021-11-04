У Рады уже нет нужды во внеочередном заседании в четверг – Корниенко

Верховная Рада уже не будет собираться на внеочередное заседание вечером 4 ноября, потому что рассмотрела утром законопроект о кислородных станциях, на котором настаивала оппозиция.

Источник: первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко журналистам в кулуарах парламента

Прямая речь: "Сегодня оппозиция хотела срочно проголосовать закон о кислородных станциях. Вы знаете, когда ко мне подходит оппозиция и говорит: если мы его сейчас в 11 часов проголосуем – то в два часа начнет строиться станция, это полная ложь и популизм. Потому что как минимум закон нужно подписать, дальше это должно пойти в Министерство финансов, должна быть процедура, распоряжение – ну, это точно не в 2 часа, так нельзя людей обманывать…

Я думаю, ничего бы не произошло фантастического, если бы мы проголосовали этот закон вечером, но так как оппозиция так эту ситуацию уже обставила, то понятно, что уже произошло так, как произошло.

Тоже ничего плохого нет, что мы его с утра проголосовали. Мы вчера оперативно провели комитет, который отклонил большинство правок – чтобы это был чистый закон о кислородных станциях. Сегодня Руслан Алексеевич объявил внеочередное заседание, которое должно быть, теперь его не будет, потому что нет предмета. Мы не против этого вопроса, мы за – мы просто имели другой взгляд, что за чем рассматривать".

Детали: В четверг утром пресс-служба Верховной Рады сообщила, что спикер Руслан Стефанчук по требованию 155 народных депутатов созывает внеочередное заседание, которое должно было начаться 4 ноября сразу после очередного.

На утреннем заседании в четверг, между кадровыми вопросами, 336 нардепов проголосовали за законопроект №5460, поддержав выделение дополнительных 800 миллионов гривен на установку кислородных станций в больницах.

Напомним, 4 ноября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в эту волну коронавируса больницам требуется в три раза больше кислорода, чем в предыдущие волны – и в столице уже заполнены 70% коек с кислородом.