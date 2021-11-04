Венедиктова в годовщину смерти Гандзюк отчиталась о ходе расследования и судов

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отчиталась в годовщину смерти Екатерины Гандзюк о том, что правоохранители выдвинули 18 подозрений и направили 9 обвинительных актов в суды касательно дела о нападении на активистку.

Источник: заявление Венедиктовой на facebook-странице

Прямая речь: "Третья годовщина смерти Екатерины Гандзюк – справедливость должна быть неотвратимой.

Мы шаг за шагом двигаемся к справедливости, за которую так боролась Екатерина. Помним, что боролась, к сожалению, ценой жизни. Поэтому делаем все возможное, чтобы все виновные понесли неотвратимое наказание".

Детали: Генеральный прокурор сообщила, что под стражей находятся бывший председатель (Владислав Мангер - УП) и помощник депутата Херсонского областного совета (Алексей Левин - УП), подозреваемые в заказе и организации нападения на Гандзюк.

Также наказаны пять непосредственных исполнителей нападения, отбывающих срок в тюрьме.

Всего в ходе расследования нападения на Екатерину Гандзюк и связанных с ним преступлений сообщили о подозрении 18 лицам. В суд направили 9 уголовных производств, большинство из которых уже рассмотрены судами с вынесением обвинительных приговоров.

Также в суде рассматривают дело в отношении 5 человек, которые в мае 2018 устроили массовые беспорядки возле районной государственной администрации, где работала Гандзюк.

Предыстория: