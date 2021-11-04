Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Венедиктова в годовщину смерти Гандзюк отчиталась о ходе расследования и судов

Четверг, 4 ноября 2021, 15:10
ФОТО: НАЗАР МАЗЫЛЮК, УП

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отчиталась в годовщину смерти Екатерины Гандзюк о том, что правоохранители выдвинули 18 подозрений и направили 9 обвинительных актов в суды касательно дела о нападении на активистку.

Источник: заявление Венедиктовой на facebook-странице

Прямая речь: "Третья годовщина смерти Екатерины Гандзюк – справедливость должна быть неотвратимой.

Мы шаг за шагом двигаемся к справедливости, за которую так боролась Екатерина. Помним, что боролась, к сожалению, ценой жизни. Поэтому делаем все возможное, чтобы все виновные понесли неотвратимое наказание".

Детали: Генеральный прокурор сообщила, что под стражей находятся бывший председатель (Владислав Мангер - УП) и помощник депутата Херсонского областного совета (Алексей Левин - УП), подозреваемые в заказе и организации нападения на Гандзюк.

Также наказаны пять непосредственных исполнителей нападения, отбывающих срок в тюрьме.

Всего в ходе расследования нападения на Екатерину Гандзюк и связанных с ним преступлений сообщили о подозрении 18 лицам. В суд направили 9 уголовных производств, большинство из которых уже рассмотрены судами с вынесением обвинительных приговоров.

Также в суде рассматривают дело в отношении 5 человек, которые в мае 2018 устроили массовые беспорядки возле районной государственной администрации, где работала Гандзюк.

Предыстория:

  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил кислоту на активистку Екатерину Гандзюк. Она попала в реанимацию с сильными ожогами, а 4 ноября того же года скончалась в больнице после многих операций.
  • В июне 2019 года суд вынес приговоры 5 исполнителям нападения, которые пошли на соглашение со следствием.
  • В марте 2020 года в Украину экстрадировали Алексея Москаленко (Левина), подозреваемого в организации нападения. Суд заключил его под стражу.
  • В апреле 2020 года в ходе расследования СБУ выяснили, что заказчиком преступления был Владислав Мангер, бывший глава Херсонского областного совета. В июне его заключили под стражу.
  • С приходом Венедиктовой на должность она устранила бывшего прокурора Виктора Трепака, курировавшего дело о нападении на Гандзюк. Отец Гандзюк назвал это "позором".

Украинская правда
Темы: прокуратуранападение на ГандзюкВенедиктовасудактивисты
powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский ввел новых министров в СНБО и нашел замену Резникову в ТКГ

Разумков назвал количество депутатов, которые войдут в его объединение

Румыния попросила Украину отказаться от признания "молдавского языка"

Зеленский дал должность Кинаху, хотя тот поддерживал "Харьковские соглашения" с РФ

В "Слуге народа" пригрозили нардепам, желающим объединится с Разумковым

фотоГенерал Павловский вышел из СИЗО: 16 миллионов залога собрал фонд Порошенко

Все новости...
прокуратура
Адвокат "Схем" заявил, что дело о нападении пошло в суд без главных доказательств. Прокуратура отрицает
Мецгера и Ко обвиняют в нападении на журналистов "Схем": дело пошло в суд
Шоубиз-лоббиста, пойманного на попытке подкупа нардепа, отправили под домашний арест
Последние новости
23:50
Порошенко "очень приятны" последние рейтинги, но он еще не решил, пойдет ли в президенты
23:11
Фискалы обыскивали Криворожский горсовет из-за хищения бюджета
22:38
Следствие ищет бывшего главного врача инфекционной больницы, где в пожаре погибли 4 человека
22:11
Экономические новости 5 ноября: новый руководитель таможни, скандалы вокруг Подольского моста
22:07
На новогодние праздники горнолыжные курорты будут работать только для COVID-вакцинированных
21:42
Дания задержала российское научное судно
21:22
Зеленский ввел новых министров в СНБО и нашел замену Резникову в ТКГ
21:16
Ляшко: больница "Феофания" станет открытой для "простых людей"
21:05
Новости 5 ноября: объединение Разумкова, антиолигархический закон
20:52
Транзит российского газа через Украину упал на 20%
Все новости...