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Венедиктова в годовщину смерти Гандзюк отчиталась о ходе расследования и судов

Четверг, 4 ноября 2021, 14:10
Венедиктова в годовщину смерти Гандзюк отчиталась о ходе расследования и судов
ФОТО: НАЗАР МАЗЫЛЮК, УП

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отчиталась в годовщину смерти Екатерины Гандзюк о том, что правоохранители выдвинули 18 подозрений и направили 9 обвинительных актов в суды касательно дела о нападении на активистку.

Источник: заявление Венедиктовой на facebook-странице

Прямая речь: "Третья годовщина смерти Екатерины Гандзюк – справедливость должна быть неотвратимой.

Мы шаг за шагом двигаемся к справедливости, за которую так боролась Екатерина. Помним, что боролась, к сожалению, ценой жизни. Поэтому делаем все возможное, чтобы все виновные понесли неотвратимое наказание".

Детали: Генеральный прокурор сообщила, что под стражей находятся бывший председатель (Владислав Мангер - УП) и помощник депутата Херсонского областного совета (Алексей Левин - УП), подозреваемые в заказе и организации нападения на Гандзюк.

Также наказаны пять непосредственных исполнителей нападения, отбывающих срок в тюрьме.

Всего в ходе расследования нападения на Екатерину Гандзюк и связанных с ним преступлений сообщили о подозрении 18 лицам. В суд направили 9 уголовных производств, большинство из которых уже рассмотрены судами с вынесением обвинительных приговоров.

Также в суде рассматривают дело в отношении 5 человек, которые в мае 2018 устроили массовые беспорядки возле районной государственной администрации, где работала Гандзюк.

Предыстория:

  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил кислоту на активистку Екатерину Гандзюк. Она попала в реанимацию с сильными ожогами, а 4 ноября того же года скончалась в больнице после многих операций.
  • В июне 2019 года суд вынес приговоры 5 исполнителям нападения, которые пошли на соглашение со следствием.
  • В марте 2020 года в Украину экстрадировали Алексея Москаленко (Левина), подозреваемого в организации нападения. Суд заключил его под стражу.
  • В апреле 2020 года в ходе расследования СБУ выяснили, что заказчиком преступления был Владислав Мангер, бывший глава Херсонского областного совета. В июне его заключили под стражу.
  • С приходом Венедиктовой на должность она устранила бывшего прокурора Виктора Трепака, курировавшего дело о нападении на Гандзюк. Отец Гандзюк назвал это "позором".

Украинская правда

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Темы: прокуратуранападение на ГандзюкВенедиктовасудактивисты
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