Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украину планируют исключить из "зеленого списка" ЕС на следующей неделе - СМИ

Четверг, 4 ноября 2021, 14:17

В связи со стремительным ухудшением эпидемической ситуации в Украине ЕС планирует исключить ее из "зеленого списка" для путешествий, решение Совета ЕС ожидается на следующей неделе.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

"Завтра послы ЕС, вероятнее всего, исключат Украину из списка стран, безопасных для путешествий по ситуации с коронавирусом. Исключение из списка ожидается на следующей неделе", - написал он в своем Twitter.

Решение об исключении Украины из списка автоматически не будет означать изменения правил пересечения границы. Однако страны ЕС, как правило, прислушиваются к рекомендации Совета Евросоюза и вводят ограничения на въезд для жителей стран, которых нет в списке, и на туристические путешествия для них.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее обещал применить "все дипломатическое мастерство", чтобы украинцы могли ездить в ЕС и после исключения Украины из "зеленого списка" для путешествий.

О том, как изменятся правила безвизового авиасообщения Украины и ЕС в случае перехода Украины в "красную" зону, смотрите в видео от "Европейской правды".

Об обновленных правилах въезда в государства ЕС читайте в публикации: Безвиз в красной зоне: как новая волна эпидемии изменит правила въезда в ЕС для украинцев.

Темы: УкраинакоронавирусЕвропа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
Украина
Чешский железнодорожный лоукостер анонсировал новые маршруты из Украины в ЕС
В Германии хотят остаться почти половина беженцев из Украины - опрос
ЕС хочет направить в Украину военных инструкторов, когда "обстоятельства позволят" – СМИ
Последние новости
18:13
От российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
16:53
Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
Все новости...
Реклама: