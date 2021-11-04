СБУ разоблачила подпольную оружейную лавку под вывеской "ремонт бытовой техники"
Правоохранители нейтрализовали преступную группу, занимавшуюся нелегальным сбытом средств поражения: в ее состав входил бывший сотрудник милиции.
Источник: Служба безопасности Украины
Детали: По данным следствия, злоумышленники приводили в боевое состояние устаревшее огнестрельное оружие для продажи. Чтобы замаскировать противоправную деятельность, подпольный цех обустроили под вывеской ремонт бытовой техники в подвале жилого дома одного из городов Запорожской области.
Готовую продукцию дельцы предлагали на собственном ютуб-канале, где выкладывали видео с демонстрацией тактико-технических характеристик восстановленного оружия.
Своих клиентов они подыскивали по специализированным интернет-платформам и по почте переправляли товар заказчикам.
Среди изъятого у злоумышленников – восстановленные образцы пулеметов, патроны и артиллерийский прах.
Установлено, что нелегальный бизнес организовали несколько жителей областного центра, владевшие специальными знаниями по огневой подготовке.
Во время обысков по местам их проживания и в подпольной оружейной правоохранители обнаружили:
- пистолет-пулемет системы Дегтярева;
- 10 винтовок Мосина;
- составные части пистолетов ТТ, Вальтер, ЧЗ-А7;
- патроны разного калибра;
- холодное оружие.
Одному из организаторов группы сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
Правоохранители просят суд взять подозреваемого под стражу.