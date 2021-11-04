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СБУ разоблачила подпольную оружейную лавку под вывеской "ремонт бытовой техники"

Четверг, 4 ноября 2021, 15:37
СБУ разоблачила подпольную оружейную лавку под вывеской ремонт бытовой техники
фото: СБУ

Правоохранители нейтрализовали преступную группу, занимавшуюся нелегальным сбытом средств поражения: в ее состав входил бывший сотрудник милиции.

Источник: Служба безопасности Украины

Детали: По данным следствия, злоумышленники приводили в боевое состояние устаревшее огнестрельное оружие для продажи. Чтобы замаскировать противоправную деятельность, подпольный цех обустроили под вывеской ремонт бытовой техники в подвале жилого дома одного из городов Запорожской области.

Готовую продукцию дельцы предлагали на собственном ютуб-канале, где выкладывали видео с демонстрацией тактико-технических характеристик восстановленного оружия.

Своих клиентов они подыскивали по специализированным интернет-платформам и по почте переправляли товар заказчикам.

Среди изъятого у злоумышленников – восстановленные образцы пулеметов, патроны и артиллерийский прах.

Установлено, что нелегальный бизнес организовали несколько жителей областного центра, владевшие специальными знаниями по огневой подготовке.

Во время обысков по местам их проживания и в подпольной оружейной правоохранители обнаружили:

  • пистолет-пулемет системы Дегтярева;
  • 10 винтовок Мосина;
  • составные части пистолетов ТТ, Вальтер, ЧЗ-А7;
  • патроны разного калибра;
  • холодное оружие.
 

Одному из организаторов группы сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Правоохранители просят суд взять подозреваемого под стражу.

Украинская правда

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Темы: СБУЗапорожская область
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