Путин поехал в оккупированный Крым: поздравляет россиян с праздником

Президент Российской Федерации Владимир Путин находится с визитом в Севастополе во временно оккупированном Крыму.

Источник: российское новостное агентство ТАСС, издание "РИА-Новости", telegram издания "Крыминформ"

Детали: Путин поехал в оккупированный Севастополь в День народного единства России.

В торжественной речи он повторил тезис российской пропаганды, что "Крым и Севастополь навсегда с Россией".

Российские СМИ сообщают, что Путин возложил венок из цветов к мемориалу окончания российской Гражданской войны 1917-1922 годов в Карантинной бухте, неподалеку от музея-заповедника "Херсонес Таврический".

Также запланировал встреча главы Кремля с т.н. "губернатором" оккупационной администрации Севастополя Михаилом Развожаевым.

Напомним, что Россия восьмой год подряд осуществляет гибридную военную агрессию против Украины: незаконно оккупировала часть украинской территории - Крымский полуостров - и поддерживает незаконные вооруженные формирования на Донбассе. При этом агрессор не признает незаконность своих действий.

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