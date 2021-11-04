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Путин поехал в оккупированный Крым: поздравляет россиян с праздником

Четверг, 4 ноября 2021, 16:57

Президент Российской Федерации Владимир Путин находится с визитом в Севастополе во временно оккупированном Крыму.

Источник: российское новостное агентство ТАСС, издание "РИА-Новости", telegram издания "Крыминформ"

Детали: Путин поехал в оккупированный Севастополь в День народного единства России.

В торжественной речи он повторил тезис российской пропаганды, что "Крым и Севастополь навсегда с Россией".

Российские СМИ сообщают, что Путин возложил венок из цветов к мемориалу окончания российской Гражданской войны 1917-1922 годов в Карантинной бухте, неподалеку от музея-заповедника "Херсонес Таврический".

Также запланировал встреча главы Кремля с т.н. "губернатором" оккупационной администрации Севастополя Михаилом Развожаевым.

Напомним, что Россия восьмой год подряд осуществляет гибридную военную агрессию против Украины: незаконно оккупировала часть украинской территории - Крымский полуостров - и поддерживает незаконные вооруженные формирования на Донбассе. При этом агрессор не признает незаконность своих действий.

Предыстория:

  • В феврале 2021 года журналисты нашли огромные владения Путина в Крыму, над которым запрещены полеты самолетов.
  • В последний раз руководитель страны-оккупанта посещал Крым летом 2020 года.
  • В августе 2020 журналисты заметили, что в Крыму одновременно находились Путин и его кум, народный депутат Украины Виктор Медведчук.

Темы: ПутинКрымоккупацияСевастополь
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