Путин поехал в оккупированный Крым: поздравляет россиян с праздником
Президент Российской Федерации Владимир Путин находится с визитом в Севастополе во временно оккупированном Крыму.
Источник: российское новостное агентство ТАСС, издание "РИА-Новости", telegram издания "Крыминформ"
Детали: Путин поехал в оккупированный Севастополь в День народного единства России.
В торжественной речи он повторил тезис российской пропаганды, что "Крым и Севастополь навсегда с Россией".
Российские СМИ сообщают, что Путин возложил венок из цветов к мемориалу окончания российской Гражданской войны 1917-1922 годов в Карантинной бухте, неподалеку от музея-заповедника "Херсонес Таврический".
Также запланировал встреча главы Кремля с т.н. "губернатором" оккупационной администрации Севастополя Михаилом Развожаевым.
Напомним, что Россия восьмой год подряд осуществляет гибридную военную агрессию против Украины: незаконно оккупировала часть украинской территории - Крымский полуостров - и поддерживает незаконные вооруженные формирования на Донбассе. При этом агрессор не признает незаконность своих действий.
Предыстория:
- В феврале 2021 года журналисты нашли огромные владения Путина в Крыму, над которым запрещены полеты самолетов.
- В последний раз руководитель страны-оккупанта посещал Крым летом 2020 года.
- В августе 2020 журналисты заметили, что в Крыму одновременно находились Путин и его кум, народный депутат Украины Виктор Медведчук.