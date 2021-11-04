Референдум по беларусской конституции пройдет в феврале – Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что проведение референдума за обновленную конституцию страны запланировано на февраль 2022 года.

Источник: заявление Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства, которое предает РБК

Детали: По его словам, перед референдумом проект новой конституции рассмотрят на заседаниях рабочей группы и конституционной комиссии, а затем опубликуют для общественного обсуждения.

Предыстория: Уже обнародованный проект изменений в конституцию Беларуси не содержит значительного перераспределения властных полномочий от президента к парламенту и Кабмину, как об этом анонсировалось ранее.

Кроме того, Конституционная комиссия Беларуси предложила убрать из основного закона положение о нейтралитете страны.