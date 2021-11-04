Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Референдум по беларусской конституции пройдет в феврале – Лукашенко

Четверг, 4 ноября 2021, 17:24
Александр Лукашенко, фото Getty Images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что проведение референдума за обновленную конституцию страны запланировано на февраль 2022 года.

Источник: заявление Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства, которое предает РБК

Детали: По его словам, перед референдумом проект новой конституции рассмотрят на заседаниях рабочей группы и конституционной комиссии, а затем опубликуют для общественного обсуждения.

Предыстория: Уже обнародованный проект изменений в конституцию Беларуси не содержит значительного перераспределения властных полномочий от президента к парламенту и Кабмину, как об этом анонсировалось ранее.

Кроме того, Конституционная комиссия Беларуси предложила убрать из основного закона положение о нейтралитете страны.

Темы: ЛукашенкоБеларусьКонституцияреферендум
powered by lun.ua
Главное сегодня

"Ворскла" сенсационно побеждает "Динамо" в Киеве

Война на востоке: гибридные войска РФ применили беспилотник с вооружением

Месенджер Telegram меняет принцип работы

США призывает Берлин использовать "Северный поток-2" для сдерживания новой агрессии РФ - СМИ

Андрей Шевченко станет тренером итальянского футбольного клуба – СМИ

В Афганистане опознали тело защитницы прав женщин

Все новости...
Лукашенко
МИД Франция обвинил семью Лукашенко в организованной торговле людьми
Лукашенко пожаловался, что Запад перекинул танки на границу с Беларусью
Лукашенко уверяет, что российская ковид-вакцина "гораздо лучше" западных
Последние новости
19:27
Беларусь задействовала дополнительный зенитный ракетный дивизион
19:08
Услуги в приложении "Дія" будут недоступны одну ночь
19:02
"Ворскла" сенсационно побеждает "Динамо" в Киеве
18:51
Грузинская оппозиция начала протестную акцию под тюрьмой, где держат Саакашвили
18:27
Германия возвращает посла в Афганистан, он начнет контакт с талибами
17:56
Приватбанк остановит транзакции по карточкам и работу Приват24 на одну ночь
17:48
Война на востоке: гибридные войска РФ применили беспилотник с вооружением
17:36
Словакия: из-за конфликта внутри коалиции невозможно принять ключевые реформы
17:28
Месенджер Telegram меняет принцип работы
17:02
США призывает Берлин использовать "Северный поток-2" для сдерживания новой агрессии РФ - СМИ
Все новости...