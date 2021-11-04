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В Польше показали, как будет выглядеть постоянный забор на границе с Беларусью

Четверг, 4 ноября 2021, 17:29

Постоянный забор на польско-белорусской границе планируют построить за шесть месяцев, его высота составит более 5 метров.

Как сообщает РАР, об этом рассказал министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминский.

В пограничной службе также подготовили визуализацию будущего ограждения.

Министр отметил, что эта конструкция будет символом решимости Польши бороться с нелегальной миграцией. "Хочу подчеркнуть, что это миграция не по естественным причинам, как во многих других случаях в мире - из-за природных катаклизмов, политических и вооруженных конфликтов… Мы имеем дело с элементом гибридной войны, которую ведет белорусский режим, чтобы дестабилизировать ситуацию в Польше и ЕС", - подчеркнул Мариуш Каминский.

Длина забора в Подляском воеводстве составит 180 км, а в Люблинском воеводстве, где естественным барьером является Западный Буг, задействуют другие способы укрепления границы.

Забор будет состоять из основания из стальных прутьев высотой 5 метров, над которыми будет закреплен дополнительный барьер из колючей проволоки. Общая высота конструкции будет составлять 5,5 метра.

Вдобавок вдоль границы разместят сенсоры движения и камеры, обеспечивающие наблюдение в светлое и темное время суток. Кроме того, отметил министр, к постоянной охране восточной границы будут привлечены еще 750 пограничников.

Как известно, с лета 2021 года европейские соседи Беларуси, особенно Литва и Польша, страдают от беспрецедентного наплыва нелегальных мигрантов, который они считают гибридной атакой режима Александра Лукашенко.

Польша со 2 сентября ввела чрезвычайное положение в приграничной полосе с Беларусью в Подляском и Люблинском воеводствах.

Сейм Польши утвердил план строительства стены на польско-белорусской границе стоимостью 1,6 млрд злотых, или 350 млн евро.

Читайте также: Шантаж мигрантами: минует ли Украину гибридная атака Лукашенко

Европейская правда

Темы: ПольшаБеларусьграница
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