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В Нидерландах впервые с июля более 10 тысяч случаев заражения в сутки

Четверг, 4 ноября 2021, 17:22
В Нидерландах впервые с июля более 10 тысяч случаев заражения в сутки
Фото pixabay.com

В Нидерландах впервые с 18 июля за один день зарегистрировано более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает "Европейская правда", такие данные опубликовал телеканал NOS.

За последние 24 часа было получено 10 272 положительных теста, что на 1102 больше, чем в среду. С начала пандемии в Нидерландах было всего 15 дней с большим количеством положительных тестов.

Заполняемость больниц также растет. В настоящее время в больницах находятся 1327 человек с коронавирусом (вчера 1310), из которых 273 находятся в отделении интенсивной терапии (вчера 250).

На прошлой неделе органы здравоохранения зарегистрировали 58 375 положительных результатов анализов.

Это самый высокий еженедельный показатель с 22 июля. Это в среднем почти 8400 новых случаев в день.

Напомним, жителям Нидерландов больше не будут предлагать вакцинироваться от коронавируса препаратом AstraZeneca.

Темы: Нидерландыкоронавирус
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