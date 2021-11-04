Рада в пятницу рассмотрит вопрос об отстранении от 5 заседаний Третьяковой и Геращенко
Верховная Рада 5 ноября рассмотрит вопрос об отстранении нардепов от "Слуги народа" Галины Третьяковой и "Европейской солидарности" Ирины Геращенко от участия в 5 пленарных заседаниях парламента.
Источник: повестка дня заседания ВР 5 ноября
Детали: Эти вопросы стоят в повестке дня после Часа вопросов к правительству и проекта постановления об отмене решения ВР о принятии во втором чтении и в целом проекта закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов деятельности Национального банка Украины" (№ 5850 от 17.08.2021 г.)
Что было раньше: 22 ноября Комитет по регламенту рекомендовал Верховной Раде отстранить нардепа от "Слуги народа" Галину Третьякову от участия в 5 пленарных заседаниях за слова о смерти депутата Антона Полякова.
По данным "Интерфакс-Украина", Ирину Геращенко рекомендуют лишить права участия в пяти заседаниях из-за ее выступления в 2019 году. Тогда она сравнила народных депутатов от монобольшинства с "зелеными человечками", захватившими полуостров Крым.
Предыстория:
- В ночь на 8 октября народного депутата Антона Полякова, который после исключения из фракции "Слуга народа" вступил в группу "За майбутнє", нашли мертвым в такси в Киеве.
- На парламентском заседании в тот же день стало известно, что Третьякова во фракционном чате "Слуги народа" прореагировала на это событие словами "одним врагом меньше". Члены группы "За майбутнє" потребовали от руководства фракции "Слуга народа" извинений за это.
- Все фракции парламента подписали письмо в комитет Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента с требованием отстранить Третьякову от участия в пленарных заседаниях на 5 дней.
- Главы всех фракций и групп парламента, кроме "Слуги народа", требуют отозвать Третьякову с должности главы комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
- Следствие считает, что смерть Полякова могли вызвать хроническое заболевание или отравление. В крови Полякова нашли алкоголь и метадон. Также при осмотре тела Полякова было обнаружено два катетера с веществом бурого цвета.