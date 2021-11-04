Рада в пятницу рассмотрит вопрос об отстранении от 5 заседаний Третьяковой и Геращенко

Верховная Рада 5 ноября рассмотрит вопрос об отстранении нардепов от "Слуги народа" Галины Третьяковой и "Европейской солидарности" Ирины Геращенко от участия в 5 пленарных заседаниях парламента.

Источник: повестка дня заседания ВР 5 ноября

Детали: Эти вопросы стоят в повестке дня после Часа вопросов к правительству и проекта постановления об отмене решения ВР о принятии во втором чтении и в целом проекта закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов деятельности Национального банка Украины" (№ 5850 от 17.08.2021 г.)

Что было раньше: 22 ноября Комитет по регламенту рекомендовал Верховной Раде отстранить нардепа от "Слуги народа" Галину Третьякову от участия в 5 пленарных заседаниях за слова о смерти депутата Антона Полякова.

По данным "Интерфакс-Украина", Ирину Геращенко рекомендуют лишить права участия в пяти заседаниях из-за ее выступления в 2019 году. Тогда она сравнила народных депутатов от монобольшинства с "зелеными человечками", захватившими полуостров Крым.

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